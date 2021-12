Lídice diz esperar que formação da chapa de Rui tenha critérios

Diz a senadora Lídice da Mata (PSB) que 2018 será uma campanha laboratório por ser a primeira na história em que o dinheiro da iniciativa privada está fora, com um detalhe: turbinada pela avalanche de denúncias da Lava Jato que forçou a mudança da água para o vinho:

- O que era uma prática corrente, o que era do jogo, passou a ser crime.

E o novo modelo, de financiamento (oficial) com dinheiro público, do Fundo Partidário e do tempo dos partidos na tevê, vai colar?

Ela diz que já há sinais de desvios, como alguns líderes de partidos querendo atrair deputados de outros oferecendo privilégios com o dinheiro do Fundo Partidário.

Na Bahia - Sobre a posição dela no cenário baiano, Lídice diz estar confiante na possibilidade de integrar a chapa de Rui Costa para disputar a reeleição. Evoca a sua lealdade histórica ao campo da esquerda como credencial principal do seu pleito.

- Eu quero critérios para a definição. Sei lá quais, a pesquisa pode ser um deles, mas nas ruas as pessoas ficam me perguntando por que eu não quero mais entrar na disputa. Eu não desisti de nada. As pessoas não sabem discernir direito.

Lídice iria colocar sua posição na reunião do Conselho Político da base governista convocada por Rui Costa para segunda, que acabou desconvocada. Seja como for, a posição é a mesma, agora e mais adiante.

Vanádio e ouro no chão baiano

Diz o presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM), que além do vanádio de Maracás, um empreendimento da Largo Resources com investimentos de US$ 300 milhões com 700 empregados e nove mil toneladas por ano, a Bahia tem outros grandes projetos bastante promissores para já.

Na lista, o ouro de Santa Luz, o fosfato de Irecê, as areias silicosas de Belmonte e o níquel de Itagibá.

CPI da Fonte quase abortada

Está tudo indicando que o pedido de uma CPI da Fonte Nova que a oposição pretende apresentar para apurar o caso da Operação Cartão Vermelho, que envolve Jaques Wagner, vai morrer antes mesmo de nascer.

O pedido já não passa em plenário, onde o governo tem 42 dos 63 deputados, mas depois que o deputado Samuel Jr (PSL) sumiu sem assinar, grande parte dos deputados apostam que o aborto da ideia é quase certo.

Improbidade, a pauta da vez

A criação de uma Comissão, determinada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para mudar a lei da improbidade administrativa, acendeu o debate entre promotores, juízes e advogados.

O temor é que a ideia seja flexibilizar a lei, que completa 25 anos agora, mas fala-se em modernizar. Entre os juristas que vão discutir o projeto está o desembargador Ney Bello, do TRF 1, que concedeu a prisão domiciliar a Geddel (antes das malas).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Orgulho calmonense

Conta Rubimário do Nascimento, filho da terra, que Nito Barreto marcou época como prefeito de Miguel Calmon, município da região de Jacobina.

Ficou famoso por passar cheques sem fundos.

E eis que lá um dia chega ele no lançamento do primeiro CD do cantor Paulo Vítor, filho e orgulho da terra:

- Um calmonense que nos enche de orgulho merece tratamento vip!

Comprou 50 CDs, meteu a mão no bolso do paletório, pegou o talão, encheu o checão. Até hoje Paulo Vítor segura o cheque, segundo dizem, 'para provar aos que não acreditam'.

REGISTROS

As melhores 1

Na avaliação anual do site de viagens TripAdvisor, entre as 25 melhores praias do Brasil duas são baianas: a Quarta Praia, em Morro de São Paulo, na Costa do Dendê, e a Praia da Pitinga, em Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia.

As melhores 2

É óbvio que o TripAdvisor considera muito mais do que a pureza da praia em si. Leva em conta principalmente a estrutura de atendimento em volta, como hotéis e barracas que vendem comidas e bebidas.

Wanderlino Nogueira

Familiares e amigos de Wanderlino Nogueira, ex-procurador chefe do Ministério Público da Bahia, participam amanhã (17h) na Igreja de Nossa Senhora da Luz (Pituba) de missa de 7º dia em memória dele, que partiu na última segunda.

Acordo em Irecê

Cerca de 150 agricultores de Irecê que devem R$ 3 milhões ao Banco do Nordeste terão suas dívidas quitadas ou renegociadas com descontos de até 95%. O prefeito Elmo Vaz (PSB), que intermediou o acordo, diz que é uma forma do município reabilitar sua economia, já que a agricultura familiar lá pesa muito.

