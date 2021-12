Lídice da Mata, vontade para trabalhar e sem mágoas de Rui

Lídice da Mata (PSB), que foi excluída da chapa majoritária encabeçada pelo governador reeleito da Bahia Rui Costa, deixou o Senado ano passado, mas se reelegeu para um mandato na Câmara dos Deputados, alertou que está com muita vontade de trabalhar, e que apesar dos pesares, continua no Congresso com a pujança de sempre para legislar pela Bahia. E afirma: não existe mágoa com Rui.

– Isso não existe – declarou ela, de forma ríspida.

Muita vontade - Realista, Lídice disse que prefere pautar o seu mandato como deputada federal em ideais políticos. Ela acredita que expectativa é uma “coisa” genérica.

– Mas estamos com muita vontade de continuar representando o povo e os interesses da Bahia, seja da economia ou da sociedade baiana – afirmou a deputada.

Lídice da Mata também frisou que vai propor políticas públicas que contemplem as mulheres.

Dificuldades? – O cenário no Brasil, no entanto, é visto com ressalvas por Lídice, que fala em “dificuldades” ao Nordeste, numa análise ainda muito simplista e única e exclusivamente num contexto micro-histórico.

Para a parlamentar baiana, a eventual dificuldade reside na ausência de um nordestino à frente de algum ministério.

– Vamos estar preparados para atender os interesses – pondera Lídice.

Decisão só para depois

Ainda não há data marcada para a Executiva do Democratas decidir sobre o apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Em dezembro passado, o presidente da sigla, ACM Neto, disse em Brasília que o apoio formal seria decidido nesta aguardada reunião.

A expectativa é de que a Executiva aconteça próxima ao início da volta do recesso parlamentar, final de janeiro ou início de fevereiro.

Segurança do estado

Genérico, porém contundente, o planejamento da Secretaria de Segurança Pública na Bahia em 2019, segundo o titular da pasta, Maurício Barbosa, é aumentar a eficácia no combate ao crime organizado:

– Vamos continuar trabalhando para ampliar operações, com base na inteligência, em cima das lideranças do estado. Apontou, ainda, a intenção de aumentar o número de apreensões de drogas e armas.

Agenda em Salvador

Enquanto não termina o recesso parlamentar, o deputado federal Antonio Brito (PSD) acompanha o governador Rui Costa (PT) em algumas inaugurações em Salvador. Na sexta-feira, 4, por exemplo, participou da entrega da obra de contenção de encosta, na Travessa Dom Luis de Vasconcelos (Brejal), no Alto do Peru. Segundo o parlamentar, trata-se de uma intervenção que beneficiará cerca de 2500 moradores.

PR sai na frente no novo governo, diz José Rocha

De férias no interior da Bahia, o deputado José Rocha (PR) está confiante de que a Reforma da Previdência seja votada na Câmara ainda no primeiro semestre, mas sem poder falar sobre o que pode acontecer – e quando – lá pelos lados do Senado. O seu partido, o Partido Republicano, aliás, é o único que fechou apoio formal ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

– Saímos na frente – disse Rocha, que prevê o mesmo caminho a seguir pela “maioria” dos partidos.

Rocha nega que a sinalização tenha sido feita na espera de cargos, mas sim por conta de afinidade de pautas, uma questão de identidade.

REGISTROS

Comissão Representativa

Foi criado um colegiado formado por vereadores para atuar no período do recesso parlamentar da Câmara Municipal de Salvador, até o dia 2 de fevereiro. Orlando Palhinha (DEM), presidente; Paulo Magalhães Júnior (PV), vice-presidente; e Tiago Correia (PSDB) foram a Comissão Especial Representativa (CER), que terá uma série de funções no que diz respeito ao cumprimento da Lei orgânica da cidade.

Colegiado com missão

A principal missão do colegiado é pelas prerrogativas dos parlamentares da Casa, isto é, garantir que cada vereador tenha direito ao voto, opiniões e palavras, garantidos pela Constituição Federal. Outra função é reservar a competência legislativa atribuída pela Lei Orgânica do Município de Salvador.

Extraordinário

A Comissão Especial Representativa, criada em ato extraordinário, é um dos primeiros movimentos de

Geraldo Júnior (SD) como presidente da Câmara,

que tomou posse esta semana no lugar de Léo Prates, agora deputado estadual.

