Licínio, único caso de candidato único, é único também no Ideb

Licínio de Almeida, o único município que tem candidato único na Bahia, não vive essa situação por obra do acaso. O município, lá longe, perto da divisa com Minas, a 745 km de Salvador, pouco mais de 12mil habitantes, é o campeão baiano do Ideb da educação básica na Bahia, com 8.1, algo fantástico. A maioria é abaixo de 5.0

Créditos para o ex-prefeito Alan Lacerda, que lá um dia baixou o decreto que obrigou servidores municipais, incluindo secretários e ele, a matricular os filhos na rede pública.

Também lá outro dia, coisa de 10 anos atrás, Alan queria inaugurar um PSF. O jovem médico Frederico Vasconcellos, de Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, recém-formado e procurando emprego, soube da vaga por um colega. Foi, ficou.

NOVOS TEMPOS — Ficou e fixou jeito próprio: está na frente de gente que pode ser paciente sem distinção de cor, raça, religião ou preferência política, nas casas e na roça até de moto. Em2016opovoimpôsojovem carioca. Ganhou pelo PCdoB, o partido de Alan, de Cosme (DEM) de 3.856 (5,81%) a 3.586. Como prefeito, Dr. Fred manteve o jeito e acrescentou: quase sempre anda só, trabalha sério num lugar pobre, área de seca, fez muitas aguadas, ouve o povo, corrige erros, fez obras. O senhor fez novo decreto para obrigar servidores a botar os filhos na rede pública? –Não, não precisa. Aqui não existem mais escolas particulares. Todas fecharam. O senhor tem adversários? – Só ideológicos. Pessoais, nenhum. Nem eles.

Cabeça no lugar

Diz Dr. Fred que o fato de ser candidato único não lhe sobe à cabeça, pelo contrário: – A responsabilidade é muito maior. Vou fazer campanha normal, ir a todos os lugares. Seria um erro primário eu achar que o povo tem a obrigação de votar em mim. Mas Dr. Fred, já por hábito, mantém as regras do isolamento, 95% das vezes anda sozinho, com uma vantagem: a campanha sai baratíssima. No Brasil, além dele, tem mais 27 candidatos únicos.

Chitãozinho de olho na Bahia

Chitãozinho, o parceiro de Xororó na famosa dupla sertaneja, andou neste final de semana por Morro de São Paulo e cercanias. Disse estar passeando, mas amigos dele afirmaram que também está prospectando negócios. A área frontal ao Morro, no continente, a Ponta do Curral, em Valença, onde o time de Daniel Dantas toca um megaempreendimento, tem aeroporto que pousa até Boeing. Ele passou lá.

Muritiba vai de reeleição?

Muritiba, no Recôncavo baiano, na parte alta da banda litorânea da barragem de Pedra do Cavalo, vive situação única: desde 2000, quando a reeleição passou a valer no Brasil, nunca reelegeu um prefeito. Diz o deputado Rogério Andrade (PSD) que o atual prefeito, Danilo de Babão (PSD), vai quebrar a regra. – Ele vai mudar o curso da história por lá. Babão enfrenta Juba (PT), Mara (PSB) e Zé Bim (MDB). É caso a conferir.

Escolha de vice pode ser mais séria do que parece

Se nos filmes de suspense o suspeito de assassinato é sempre o mordomo, reza a tradição, nos casos de assassinato de prefeitos o suspeito é sempre o vice. Assassinado em 27 de julho de 2015, quando conversava com um primo num bar, com quatro tiros, por dois homens numa moto, Rielson Lima, prefeito de Itagimirim, foi vítima de típico crime de mando.

Quatro dias após a delegada Valéria Magalhães descartou o que todos achavam, que o crime era político, mas dois anos depois pediu a prisão de Sandro Andrade, irmão de Rogério Andrade, o vice, como mandante, e ontem do próprio Rogério. Escrita mantida, era o vice mesmo. O que aliás, ressalte-se, o povo sempre achou. Por isso se diz que escolha de vice é coisa séria. Ora se é.

