Liberação da maconha para fins medicinais é avanço, mas parcial

Anestesista, especialista em dor, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, também professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), o médico Túlio Alves, um dos pioneiros na luta pela liberação da Cannabis (maconha) para fins medicinais, festejou a decisão da Anvisa que liberou a importação de tais medicamentos, com ressalvas.

– Eu como médico me sentia desconfortável quando prescrevia o medicamento pela sensação de estar na ilegalidade. É bom saber que esses medicamentos estarão nas farmácias, mas melhor seria se nós pudéssemos produzir. Reduziria o preço, a sociedade não ficaria refém desses laboratórios.

Resistência — Segundo Túlio, a resistência se dá muito por conta de preconceitos. Ele lembra que numa audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, parlamentares evangélicos, entre eles o Sargento Isidório (Avante), se posicionaram contra, achando que isso abriria as portas para o consumo aleatório.

– É um erro. O canabidiol tem várias facetas medicinais. Além dos efeitos positivos em vários aspectos, como para quem tem convulsões, por exemplo, ele ainda estimula o apetite, o que melhora muito o aspecto físico de pacientes com câncer.

Ele ressalta que os primeiros relatos sobre anestésicos apontam que a origem deles era a cocaína. “O efeito era curto e afetava o sistema nervoso central, mas isso possibilitou o desenvolvimento de outros, como a xilocaína”.

Feminicídios, o xis da questão

Presidente da Comissão da Mulher na Assembleia, a deputada Olívia Santana (PCdoB) estava ontem indignada com a ocorrência de quatro feminicídios nos últimos dias, em Cachoeira, Dias D’Ávila, Camaçari e Lapão.

– Não adianta dar apenas a medida protetiva. Tem que botar tornozeleiras eletrônicas. No caso de Cachoeira, ela (Elitânia da Hora, a vítima) tinha um papel em mãos. E ele (José Alexandre Passos, o assassino) tinha uma arma.

Marcell de volta a campo

Sumido da Assembleia desde que se envolveu em brigas (de porrada mesmo) com auxiliares que viraram até caso de polícia, o deputado Marcell Morais (PSDB) reapareceu ontem com discurso da tribuna:

– A voz dos animais voltou. Tava caladinho, quietinho, o inimigo tentou me atingir, mas o meu Deus é maior!

E a candidatura a prefeito de Conquista está de pé?

– Talvez de Salvador, a depender do partido.

O general vai ver Isidório

O general Eduardo Ramos, secretário de governo da Presidência da República, vai estar em Salvador sexta. A agenda por ele traçada inclui uma visita à Fundação Dr. Jesus, em Candeias, presidida pelo deputado Sargento Isidório (Avante), prefeiturável em Salvador.

Por que ele vai lá? Presume-se que a visita do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em julho, repercutiu. Hora dessas o próprio Bolsonaro aparece.

Capitão Alden fica no PSL, mas aliado de Bolsonaro

Alvo de uma sucessão de ataques quando o PSL – partido pelo qual Bolsonaro se elegeu – entrou em guerra interna, o deputado estadual Capitão Alden foi a Brasília assistir ao lançamento do Aliança pelo Brasil a convite do senador Flávio Bolsonaro, mas também permanecerá no PSL por um detalhe crucial, a preservação do mandato:

– A legislação dita que o mandato pertence ao partido. Num cenário desses, eu só teria chance se fosse expulso, o que não vai acontecer. Fora disso, só há possibilidade com a janela que se abrirá em 2022, sete meses antes das eleições.

Alden diz que desde a campanha se desentendeu com a agora deputada federal Dayane Pimentel, presidente estadual do PSL, que se diz independente, e a relação continuará como sempre, distante.

