Leo Prates, Lupi e ACM Neto no burburinho de Salvador em 2020

ACM Neto já disse que, em se tratando de 2020, na eleição que vai definir o sucessor, o plano A dele é o vice Bruno Reis; o plano B, idem; e o C, idem, idem. Fincou e bateu o martelo. Como estratégia, um show. Sem delongas.

Mas por acaso existe plano B? Sempre. Por ironia, o advérbio aí é também o nome da Sempre, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, ocupada por Leo Prates (DEM), vereador licenciado, amigo do peito de Neto, sempre citado quando tais questões são suscitadas.

Com Lupi — Certo é que, para ACM Neto, até por questão de sobrevivência política, vencer em Salvador é fundamental. E também que Leo Prates assegura aos quatro cantos que brigar com Neto, jamais.

Mas nem por isso ele deixa de caminhar com os próprios pés sempre no rumo do Thomé de Souza. Semana passada conversou com o PCdoB. Ontem, almoçou no Ki-Muqueca com Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, junto com o deputado Félix Mendonça Jr., o presidente estadual. No cardápio, Salvador e 2020.

Lupi, que também protagonizou um encontro do PDT na UPB, à tarde, com Leo Prates lá, adorou a conversa:

– É um bom rapaz. E estamos aqui pavimentando os caminhos do PDT para 2020 e 2022. A Bahia é o maior estado do País e a porta de entrada do Nordeste.

E Leo está nisso?

– Só depende dele.

Caetano perde no STF de novo

Luiz Caetano (PT), ex-prefeito de Camaçari e deputado federal reeleito ano passado que não tomou posse porque a Justiça o considerou inelegível, sofreu nova derrota do STF, a quinta.

O ministro Gilmar Mendes negou um pedido dele para suspender a decisão do TSE que manteve a inelegibilidade. Caetano alegou a necessidade de manter ‘o resultado útil do processo’. O MPF retrucou que tal decisão traria insegurança jurídica e política.

Em Camaçari, a insatisfação

Aliás, o ex-deputado Bira Coroa (PT) diz que a intenção de Caetano de candidatar a mulher dele, Ivoneide, a prefeita de Camaçari em 2020 está batendo muito mal entre petistas e opositores de Elinaldo de modo geral.

– Sinaliza que ele quer continuar o dono da bola.

Lá atrás, Caetano já lançou a mulher, agora ex, a ex-deputada Luiza Maia (PT), que quer ser candidata e está entre os alijados.

Um pedido na porta errada

Auxiliares do deputado Soldado Prisco (PSC) na Assembleia fazem piada com um pedido de uma eleitora. Ela chegou querendo apoio para um irmão, que foi acusado de deserção na PM, ganhou na Justiça, mas até agora não foi reintegrado.

A piada: a cidadã bateu na porta errada. Prisco foi expulso do Corpo de Bombeiros por conta da greve na PM de 2001, já teve 18 decisões judiciais favoráveis à reintegração e até hoje espera.

TCE promete olhar mais de perto as contas de Rui

As contas de Rui Costa relativas a 2018 que chegaram à Assembleia na semana passada, segundo alguns convivas de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, têm alguns probleminhas recorrentes.

Nada de dolo, ressalvam eles, mas práticas que não são como mandam as regras. Exemplo: em dois quadrimestres, por exemplo, o limite de gastos com pessoal foi ultrapassado. Num deles, chegou a se gastar 95% da arrecadação.

Não houve dolo porque as próprias contas mostram, no mesmo período, vertiginosa queda de receita. Os ajustes têm sido feitos nos finais do exercício, mas o TCE diz que de agora em diante vai mudar o rito: estará de olho nas contas a cada quadrimestre.

