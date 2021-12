Léo Prates e a linha sucessória de ACM Neto em Salvador

Os holofotes estão, mesmo, voltados ao ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador, Léo Prates (DEM). A despedida na Casa, na sexta-feira, reuniu diversos servidores, parlamentares e conhecidos do baiano que foi ano passado eleito deputado estadual, mas cujo destino será o Palácio Thomé de Souza.

Se é certo que Prates assumirá uma secretaria, como anunciou o prefeito, o suspense é apenas qual a pasta. Nos bastidores, ventila-se que será a Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), o que o ex-vereador e agora deputado estadual licenciado desconversa.

No entanto, independentemente de qual caminho Prates percorrerá na Prefeitura, o elo com ACM Neto deve ficar ainda mais forte e ele entrará de vez como um possível sucessor ao cargo de prefeito de Salvador.

Aliás, devido à duradoura amizade entre eles, não é de hoje que esta pergunta é feita a Léo Prates.

Vocação – No sábado, numa mensagem de feliz aniversário a ACM Neto, Léo Prates fez questão de lembrar que o atual prefeito de Salvador é seu amigo de longa data e, ainda, o principal responsável pela sua carreira na vida pública:

– Ser humano generoso que fez tantos jovens encontrarem sua vocação, deu oportunidade e os revelou, cito o meu próprio exemplo – escreveu Prates.

Nome derradeiro

Ainda paira no ar o nome que assumirá o último espaço no novo secretariado de ACM Neto na Prefeitura de Salvador. Sexta-feira, ao anunciar Léo Prates na equipe, disse que o nome derradeiro seria definido ontem, mas anúncio, mesmo, apenas dia 4 de fevereiro.

Circula nos bastidores políticos de Salvador que o mais cotado é um vereador da Câmara soteropolitana. Mas, quem sabe?

Quanta magia!

O deputado federal José Rocha (PR) aproveitou o descanso no último sábado para criar uma conta no Twitter. Ingressou, enfim, na rede social com uma postagem inaugural bastante curiosa, como se estivesse maravilhado com a tecnologia do mundo virtual:

– Quanta magia! – escreveu o baiano.

Menos subjetivo, ontem Rocha prestou condolências às vitimas na tragédia de Brumadinho.

Não, obrigado!

O ex-deputado federal Domingos Leonelli não quis entrar na lista dos indicados do PSB para figurar entre os que poderão ser escolhidos para assumir uma pasta no governo de Rui Costa (PT).

O nome foi aprovado pela sigla, mas ele disse que está compromissado com a direção nacional do PSB. Entre as atribuições do ex-deputado está a de inserir a Economia Criativa nos planos do partido.

Raquel Dodge denuncia Lucio Vieira Lima

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou, ontem, o deputado federal Lucio Vieira Lima (MDB), pelo suposto crime de recebimento de vantagem indevida.

Como Lucio não se reelegeu, a partir do dia 1° de fevereiro fica sem o foro privilegiado, portanto, Dodge pede que os autos sejam enviados à Justiça do Distrito Federal.

Segundo a procuradora, Lucio teria recebido R$ 1,5 milhão para ajudar na tramitação de uma Medida Provisória que beneficiou com desoneração a Braskem, do grupo Odebrecht.

De acordo com a denúncia, a renúncia fiscal teria sido de R$ 9,5 bilhões, somente no período de 2013 a 2015.

