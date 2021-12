Leão vai a Portugal atrás do bom do vinho de lá para implantar cá

Sérgio Paranhos Filho, dono de 6.500 metros de praia no litoral de Una, deu aos portugueses do Vila Galé 500 metros bem no meio da propriedade. Por que deu? Responde João Leão, o vice-governador baiano:

– Deu porque é inteligente. Os portugueses vão construir lá o hotel e valoriza muito os seis mil metros que lhe restam, três mil de cada lado.

Foi nessa empreitada com Paranhos que Leão travou conhecimento com os portugueses, que já resultou na implantação para a produção de suínos em Barra.

Expertise lusa - Amanhã, Leão, hoje governador em exercício (Rui Costa está nos EUA), passa o cargo para o presidente da Assembleia, Nelson Leal (PP), e embarca de novo para Portugal, liderando uma comitiva que inclui diretores da Miolo, a produtora de vinhos e espumantes que tem na Bahia a Vinícola Terra Nova (e três outras no Rio Grande do Sul), da Cooperativa Aurora, hoje concentrada nas terras gaúchas, a maior produtora de vinhos do Brasil, tendo como estrela o Testard.

– Vamos atrás da expertise portuguesa em vinhos, para somar com a dos gaúchos, juntar com os baianos e implantar um novo projeto aqui. Já está provado que temos terras e condições.

Segundo Leão, o cultivo de uvas no Vale do São Francisco está consolidado, mas também se expande para a Chapada Diamantina. Os portugueses estão interessados no filão.

Adriano muda em Serrinha

Eleito em 2016 pelo PMDB, Adriano Lima, prefeito de Serrinha, está arrumando as malas para embarcar no PP de João Leão. Hoje, ele tem como principal adversário o ex-deputado Gika (PT), apoiado pelo deputado e ex-prefeito Osni Cardoso (PT).

Adriano se diz tranquilo:

- 2017 foi muito ruim, com a prefeitura inadimplente. Agora a coisa está arrumada. Tínhamos cinco ambulâncias alugadas. Agora temos sete nossas, uma delas UTI.

Lucas Teixeira: ‘Xô, peste suína’

Lucas Teixeira, o novo secretário da Agricultura da Bahia, diz que os baianos não têm nenhum motivo para se preocupar com a peste suína clássica que está causando furdunço no Piauí, por vários motivos:

– A Bahia é zona livre dessa doença e o foco no Piauí é no norte do estado, a 800 quilômetros das divisas com a Bahia.

Ele ressalva que, além de tudo, a tal peste tem influência zero entre humanos.

Metrô amplia trilhos do país

O Balanço do Setor Metroferroviário de 2018/2019, divulgado pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) esta semana, revela que o metrô de Salvador foi responsável por 4,2% no desenvolvimento total de trilhos no País e 8% na Bahia, no ano passado.

O metrô deu boa contribuição para o incremento de 41 km de malha ferroviária com a Estação Aeroporto e a conclusão do metrô em Salvador.

Encontro com Bolsonaro só produziu a esperança

Representando a Bahia no encontro dos governadores do Nordeste com Bolsonaro anteontem, já que Rui Costa está viajando, João Leão diz ter avaliado o resultado como positivo, embora o presidente tenha ficado calado. A pauta dos governadores incluiu cinco itens. Os principais: prorrogação e ampliação do Fundeb, que foi criado em 2009 e está previsto para acabar em 2020, manutenção das verbas para as universidades federais e retomada das obras federais no Nordeste:

– Nós entendemos que há uma disposição do governo em atender aos pleitos nordestinos, talvez até porque aqui ele perdeu a eleição. O fim do Fundeb seria um desastre.

Dos R$ 14,3 bilhões que o governo federal repassa, só a Bahia perderia R$ 190 milhões.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Os peixões

Conta Sebastião Nery, em 350 Histórias do Folclore Político Brasileiro, que Arnon de Melo, pai de Fernando Collor, senador, mandou chamar um cabo eleitoral.

– O que é que há com você, rapaz? Eu soube que você matou Zé Maria, meu aliado?

– Matei, doutor. Eu peguei uma doença esquisita. Quando vejo um político mentindo me ataca uma tosse tão violenta que só para quando eu mato o sujeito.

Silêncio na sala, passou o tempo. Lá um dia, disputando o governo, Arnon foi fazer comício na terra do cabo eleitoral.

– Meus amigos, eu vou multiplicar os votos de vocês em benefícios para esta terra como Cristo multiplicou os peixes nas montanhas da Terra Santa. Naquele dia, na Judeia, o Cristo alimentou a imensa multidão com dois peixes!

Embaixo do palanque, o cabo eleitoral começou a tossir, Arnon viu, caiu a ficha, se corrigiu:

– Sim, mas eram dois peixes enormes, dois peixões, duas baleias imensas!

