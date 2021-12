Leão diz a empresários do Lide que governo entrega a Petrobras

Ao falar nesta segunda-feira, 7, no encontro do Grupo de Líderes Empresariais da Bahia (Lide), João Leão, o vice-governador, atacou em três vertentes:

1 – Passou informações sobre oportunidades de investimentos, como no setor do açúcar, no oeste.

2 – Disse que os empresários mostram-se desinteressados, o que os obriga a ‘importar investidores’, como os chineses.

3 – Bateu forte no governo federal sobre a forma como vem conduzindo o processo de privatização da Petrobras, que mais parece desmantelamento.

A questão é que boa parte do empresariado dá sinais de inquietação. Dizem que só daqui a algum tempo a sociedade se dará conta dos grandes malefícios que a política do governo de deixar a Petrobras só na exploração de petróleo vai causar à economia, por atingir extensa cadeia.

– O governo está errado em tudo. Não é que eu seja contra a privatização, mas, quando você quer vender alguma coisa, você prepara a venda. Com a Petrobras, não. Veja o caso da Fafen, primeiro o governo quis fechar, para depois vender. Isso não é vender. É entregar.

Mário Dantas — Mário Dantas, o presidente do Lide na Bahia, diz que Leão tem alguma razão no caso da retração do empresariado:

– O empresariado ainda tem receio em investir por causa da crise. Mas está buscando olhar para a frente. É uma questão de tempo.

Cajado diz por que mudou

Presente ontem no encontro do Lide, acompanhando Leão, o deputado Cláudio Cajado, que até o início de abril era do DEM e pulou para o PP, foi abordado sobre o porquê da mudança:

– Eu condicionei, se Neto ficasse candidato, eu ficaria, se não, não. Percebi que Neto não queria. E acho que ele também conduziu mal. Poderia vir dizendo coisas tipo ‘ou eu ou Ronaldo’, mas concentrou tudo em si. Não deu para segurar.

Nilo diz que é um vitorioso

Marcelo Nilo (PSB) não gostou do comentário que fizemos dizendo que ele passou 10 anos no comando da Assembleia e agora perdeu o bonde. Disse que em 2010 foi convidado por Jaques Wagner para disputar o Senado, foi 13 vezes escolhido pela mídia como destaque e agora em 2014 foi convidado por ACM Neto e não quis.

– O problema é que eu não faço chantagem. Fico com Rui e Wagner não por eles, mas por mim.

Antes tarde, na via do petróleo

A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) publicou edital para restaurar o trecho da BA-523 entre Candeias e Madre de Deus, de 15 km.

Curioso, historicamente a tal rodovia sempre foi precária, apesar de ser caminho da Refinaria Landulpho Alves. Ou seja, nos tempos da opulência petrolífera, era uma estampa da contraditória convivência entre dinheiro e pobreza. Agora, quando a Petrobras definha, vem a recuperação.

Mosca-negra, a vilã da vez nos laranjais de Rio Real

Antônio Alves dos Santos (PP), o Carroça, prefeito de Rio Real, tem uma história singular: se deu bem na vida com laranjas, não desses que sugam cofres públicos, mas a fruta mesmo, a joia dos cítricos. Carregava laranjas numa carroça, daí o nome, depois virou produtor e hoje é um grande fornecedor para todo o Brasil. Rio Real é o maior produtor da Bahia, com 980 mil toneladas, contra seis milhões da Bahia.

Ele diz que a região vive um drama singular:

– Ganhamos o certificado de primeira área liberta do cancro-cítrico para exportação e agora vem a mosca-negra, um besouro lá da Amazônia. O resultado é ruim. Muita gente está plantando milho, que gera commodities, mas não emprega ninguém.

