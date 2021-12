Leal quer que assembleias do NE freiem a gula das empresas aéreas

Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia da Bahia, vai aproveitar o encontro dos presidentes das assembleias dos estados nordestinos, que vai acontecer em Salvador em 7 de junho, para concitar os colegas a comprar uma briga: gritar juntos contra o avanço das companhias aéreas no bolso dos passageiros.

Ele diz ter consciência plena de que a competência para legislar sobre o tema é federal, o que não impede os deputados estaduais de protestarem e pressionarem.

Ele lembra que em 2017, quando a Agência Nacional de Aviação Civil, Anac, permitiu a cobrança pelas bagagens despachadas, houve ampla divulgação dos supostos benefícios que essa novidade traria para os consumidores, inclusive a redução de tarifas e nos preços das passagens.

– Aconteceu o inverso. O reajuste médio chegou a 35%. A decisão das companhias aéreas de apertar a fiscalização, 15 dias após a tal campanha, imporá pagamento extra na hora dos embarques, estimado em média em R$ 110, cálculos sempre aumentados contra o consumidor.

Segundo Leal, além do prejuízo que a sociedade como um todo sofre, a Bahia em particular e também o Nordeste, que têm no turismo uma das suas principais atividades, são penalizados numa atividade fundamental.

Ele quer começar o enfrentamento com uma audiência pública e garante que não vai ficar por aí:

– O caso é de justiça, para não dizer de polícia.

Prisco firme com ACM Neto

Embora o PSC tenha saído do bloco de oposição que formava com o PSDB, o deputado Soldado Prisco afirma que continua firme como aliado de ACM Neto.

E quem não sabe disso?

Prisco, que é do Corpo de Bombeiros e foi um dos líderes da greve da PM de 2001, já ganhou 13 vezes o direito a reintegração e o governo não cumpre. Dizem que contra o governo do PT ele, que é evangélico, só não fica com o diabo. Mas vota nulo.

O convento agora vai

A Comissão Salve o Convento, que lidera o movimento para recuperar o Convento de Santo Antônio, em São Francisco do Conde, respirou aliviado. O Iphan, que já tem R$ 14 milhões para investir na obra, esperou o projeto que o Ipac ficou de fazer e não fez, resolveu ele mesmo bancar.

Segundo Átila Santana, da comissão, o projeto foi orçado em R$ 300 mil, mas o Ipac calculou R$ 537 mil. O governo se encolheu e a obra vai ficar 100% federal.

Othon Bastos soteropolitano

Às vésperas de completar 86 anos, o ator Othon Bastos (mais de 40 novelas e minisséries na Globo), diz ter ficado muito feliz ao saber que a Câmara de Salvador aprovou, esta semana, por iniciativa do vereador Marcos Mendes (PSOL), a concessão do título de cidadania a ele.

– Onde eu ando, nos quatro cantos do mundo, eu digo que sou filho de Tucano.

Othon ressalva que quase todos os amigos dos velhos tempos ‘já se foram’.

Targino diz que em 2020 estará a serviço de Neto

Líder da oposição na Assembleia (18 deputados) e sempre citado como prefeiturável em Feira de Santana, ao ser abordado sobre uma possível candidatura a prefeito em 2022, o deputado Targino Machado é bastante objetivo:

– Candidatura de vereador e deputado é ato de vontade. Majoritária é construção. O que posso garantir é que comigo a angústia é zero e a ansiedade é zero, sem dúvida.

Ele ressalva que está a serviço do projeto de ACM Neto para 2022 e em 2020, também em Feira, vai agir pensando nisso:

– Farei o que for mais conveniente ao projeto.

Targino lidera 18 deputados, mas ressalva que, de fato, comprometidos com o tal projeto, se muito tiver, ‘vai sete ou oito’.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O crédulo

João Cardoso dos Santos, prefeito de Valença duas vezes (falecido), tinha um hábito particular, sempre atender todos que o procuravam na prefeitura.

Acabava o expediente, a antessala do gabinete lotada, ele saía atendendo no atacado:

– E você?

A pessoa falava, de papel e caneta em punho escrevia algo, repassava: ‘Procure fulano’.

Chegou a vez de um chamado Melissan:

– E você, Melissan?

– Eu vim aqui ver aquele negócio que o senhor me prometeu.

– Ô, Melissan, me lembre aí o que foi que eu lhe prometi. Não estou recordando...

– Foi na campanha. O senhor disse que se ganhasse a eleição me dava um jipe.

E Cardoso, botando a mão na cabeça:

– Oh, Melissan!... E você acreditou?! É incrível, Melissan! Eu não acredito que você tenha acreditado!

E olhando para os que estavam ao lado:

– Olha, gente. Ele acreditou. Meu Deus...

