Jusmari diz que o oeste baiano quer a Fiol, energia e estradas

Jusmari Oliveira, que foi vereadora de Barreiras dois mandatos, deputada estadual por três, federal uma, prefeita, agora está de volta à Assembleia com duas certezas:

1 – Não pretende disputar a prefeitura de Barreiras em 2020, como alguns cogitam.

2 – O oeste baiano, com a força do agronegócio, cresce com tanta velocidade que a cada dia aparecem novos gargalos. Ou seja, trabalho não vai lhe faltar.

De imediato, ela está tentando reativar a ponte aérea entre Salvador e Brasília, suspensa pela Passaredo segunda-feira última:

– Estamos tentando aqui com o governo baiano, com os incentivos da redução do ICMS dos combustíveis. Para nós é fundamental. Lá, tudo é com Brasília, até por ser bem mais perto.

Fiol e estrada - Ela diz ser fundamental que a Fiol ‘desenrosque’, algo fundamental para o agronegócio, que teria no Porto Sul, em Ilhéus, o grande escoadouro da produção, bem mais barato que a logística atual.

Diz Jusmari que entre os problemas que exigem soluções urgentes estão a duplicação do trecho da BR-242 entre Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, 100 quilômetros altamente congestionados, tanto que viajando de um ponto a outro muitas vezes é impossível ultrapassar.

– Mas lá estamos assim. Mal se resolve um problema, já aparece outro. Agora mesmo estamos precisando aumentar a carga de energia.

Fábio Vilas-Boas solta foguetes: está vencendo a ‘fila da morte’

Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do estado, diz ter vivido ontem ‘um dia histórico’. Motivo: ontem a regulação registrou 998 pessoas na fila, pela primeira vez na história, um número abaixo de mil.

– Em outubro eram 2.400.

Outubro foi quando ele inaugurou um sistema que permite acompanhar passo a passo a situação, inclusive do histórico médico de cada paciente.

Como a regulação recebe 500 novos pacientes por dia, em média, a pretensão é dentro de pouco tempo regular todos os 500 em 24h.

Caminha desta forma para detonar um dos grandes calos do governo. Nos meios políticos, se diz que antes as pessoas morriam perambulando nas portas dos hospitais, depois que o modelo foi instituído ‘morrem por aí, à espera da regulação’, daí a ser chamada de ‘fila da morte’.

Oxalá ele consiga.

Lúcio evapora na Codeba

Eranísio Borges, diretor administrativo e financeiro, e Marise Prado Chastinet, diretora de gestão comercial, indicados do ex-deputado Lúcio Vieira Lima na Codeba, foram demitidos ontem.

Os substitutos serão técnicos indicados por Brasília. Na banda política, quem ficou forte lá foi o deputado Zé Rocha (PR), que indicou o presidente, Rondo Brandão, e dois diretores, entre eles, Maria Quitéria, ex-UPB.

Governo sem camarote no Campo Grande. Rui vai só

No Carnaval 2019 o governo não terá o tradicional camarote no Campo Grande. A questão, segundo André Curvelo, secretário de Comunicação, é que Rui Costa, com a popularidade em alta, também vê crescer os pedidos de acesso, todo mundo atrás de uma boca-livre, tanto que o espaço não caberia se ele fosse atender a todos.

De quebra, durante a folia, a brincadeira governamental lá custa em torno de R$ 1 milhão. Mas Rui fará o seu tradicional périplo carnavalesco, que inclui uma passada pelos veículos de comunicação e também ao Ilê.

Mas alguns políticos carnavalescos não gostaram. Dizem que o Campo Grande, já esvaziado, ficará mais esvaziado ainda.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Dose dupla

Conta o jornalista Everildo Pedreira, que durante muitos anos andou escarafunchando os quatro cantos da Bahia, hoje radicado em Macajuba, que lá um dia estava no Hotel Palace, na Rua Chile, no tempo em que a área central de Salvador fervilhava, com o governo instalado no Palácio do Rio Branco, em companhia do prefeito de Mascote, Manoel Andrade, homem simplório, tipo ‘gente boa’, e do advogado Xisto Bahia.

Depois de terem degustado um filé à parmegiana, o advogado virou-se para o garçom:

– O senhor poderia me trazer um docinho de leite?

O prefeito interveio:

– Traga três. Um pra ele, outro pra mim e outro para o nosso jornalista.

Fim do docinho, Xisto voltou a chamar o garçom.

– O senhor poderia me conseguir um engraxate?

De novo o prefeito:

– Traga dois.

Xisto perguntou com olhar surpreso:

– Dois engraxates? Para quê, prefeito?

– Você fica com um e eu com o outro.

