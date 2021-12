Juarez Paraíso, o imortal, ganha na Justiça R$ 100 mil de Tati Moreno

Um dia depois de empossado na Academia de Letras da Bahia (ALB) como novo imortal, o artista plástico Juarez Paraíso, 85 anos, obteve outra vitória. Provou na Justiça que a belíssima sereia que adorna o lago do entorno do Condomínio Parque Interlagos, em Areias, litoral de Camaçari, é obra dele, e não de Tati Moreno, como todo mundo lá pensa e diz.

Tati Moreno, a quem se atribui a autoria dos orixás do Dique do Tororó, sempre se disse autor da obra. Assim o fez no livro A arte de Tati Moreno em livro (texto de Claudius Portugal), lançado em outubro de 2016 e em entrevistas na tevê.

A reação — O advogado Rodrigo Moraes, especialista em direitos autorais, conta que lá um dia Juarez foi a Interlagos fotografar sua sereia quando se surpreendeu com a informação: só com autorização do autor.

– Como? O autor sou eu.

– Não. Aqui todo mundo sabe que é o Tati Moreno.

Juarez acionou a Justiça e lá provou, com fotos da construção na Escola de Belas Artes da Ufba, onde foi professor e diretor, desenhos preliminares e afins, que o autor é ele.

Anteontem, a juíza Ana Karena Nobre, da 9ª Vara Cível, condenou Tati a pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais, a publicar três vezes em jornal de grande circulação que a escultura Iemanjá, a sereia em apreço, é obra de Juarez Paraíso, e a colocar uma placa na obra dizendo quem é o verdadeiro autor.

Pegou mal para Tati.

Um dia de agenda cheia

A Assembleia vai ter amanhã um dia de agenda cheia. Para além da presença do frei Leonardo Boff, levado pelo deputado Jacó (PT), e da Marcha dos Prefeitos, o desembargador Jatahy Fonseca Júnior, presidente do TRE, participa de audiência pública para explicar aos deputados os novos procedimentos da biometria para os municípios que ainda não fizeram.

Agora, o eleitor vai ter que agendar. E como será para quem mora nos grotões?

Contas de Rui, olho no TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai apreciar terça as contas do ano passado do governador Rui Costa.

A pauta em apreço tem um diferencial: os auditores estão pedindo a rejeição, embora o Ministério Público de Contas, mais ameno, recomende apenas algumas ressalvas.

A questão é que não há precedentes de tais casos com relação a contas do governo. Na bolsa de apostas, Rui ganha, mas com barulho.

A guerra no entorno do TJ

Elísio Andrade, coordenador da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab), não digeriu as críticas de Zenildo Castro, presidente do Sinpojud, contra a política do Tribunal de Justiça de extinção de comarcas (74 já acabaram).

Diz ele que o problema da primeira instância se resolve com juízes, e o presidente do TJ, Gesivaldo Britto, vai abrir concurso para 200. E o novo prédio vai abrigar unidades hoje em prédios antigos.

A briga silenciosa na Alba entre Alencar e Arimatéia

A contenda é entre os deputados Eduardo Alencar (PSD), irmão do senador Otto Alencar, e José de Arimatéia (PRB).

Eduardo preside a Comissão Especial de Barragens, instalada no calor da tragédia de Brumadinho, que nunca funcionou porque a de Meio Ambiente, presidida por Arimatéia, a engoliu.

Segunda passada, a Comissão de Meio Ambiente, de Eduardo, recebeu a Naturale, empresa que trata resíduos sólidos. Combinou-se encontro na porta da Câmara. Quando ele chegou, Arimatéia estava reunido numa pequena sala com a deputada Kátia Oliveira (MDB), mulher do prefeito Dinha, arqui-inimigo dele:

– Fiquei num cubículo cercado de inimigos por todos os lados. Tem cabimento?

