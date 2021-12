Joice Hasselman vem a Salvador para olhar Cimatec, Sesi e Senac

Joice Hasselman (PSL), a jornalista que ano passado tornou-se a mulher que se elegeu deputada federal por São Paulo mais votada da história do Brasil (1.078.666 votos), no rastro do fenômeno Bolsonaro, estará em Salvador, onde vai passar o fim de semana e ficará a segunda também.

Vem a convite da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e terá como anfitrião o presidente, Ricardo Alban, com um foco bem definido: vai conhecer o Cimatec, um dos mais avançados núcleos de pesquisas de tecnologias industriais do mundo, o Sesi e também o Senac.

Facada no ar — Segundo Raul Menezes, presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa Industrial (Comind) da Fieb, Joice Hasselman, além da proximidade com Bolsonaro, tem forte penetração midiática.

– Ela tem cinco milhões de seguidores. É formadora de opinião influente.

Em miúdos: Paulo Guedes, o ministro da Economia, já havia anunciado que iria dar ‘uma facada’ no Sistema S, discurso que ganhou uma boa vitaminada semana passada, quando estourou a notícia de que o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Tadros, acabou de comprar com dinheiro do Sistema S dois apartamentos de luxo em Ipanema, no Rio, para hospedar dirigentes da entidade.

Os baianos querem dizer a Joice que, se há desvios por lá, na Bahia o jogo não apenas é limpo, mas também do bem.

Ovo frito com arroz no menu

O impasse sobre o restaurante da Assembleia está causando dissabores aos que trabalham às terças e quartas, quando as comissões funcionam.

Pouco depois das 13h ontem o deputado Euclides Fernandes (PDT) chegou à cantina e o cardápio, que se resumia a feijão, arroz e ovo frito, zerou. Nem ovo tinha. Fritaram dois às pressas:

– Eu já disse num discurso que Nelson Leal herdou o problema de Coronel, mas ele vai ter que resolver.

Carta aberta das mulheres

A Comissão de Educação da Assembleia, presidida pela deputada Fabíola Mansur (PSB), aprovou ontem a divulgação de uma carta aberta ao senador Ângelo Coronel (PSD) pedindo a ele a retirada do projeto que acaba a obrigatoriedade de os partidos lançarem 30% de mulheres como candidatas.

– A Assembleia pulou de sete para 10 mulheres deputadas. É um avanço e tanto, no momento em que o feminicídio cresce.

Hilton: ‘Faltam os mandantes’

Bastante solicitado ontem a dizer o que pensa sobre o fato de a polícia ter apontado os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o deputado Hilton Coelho, o único do PSOL, partido dela, na Bahia, bateu sempre na mesma tecla:

– Houve a prisão dos que apertaram o gatilho, o que é um avanço, sem dúvida. Mas falta a polícia dizer quem mandou matá-la e também por quê.

Rui defende a reforma, alguns deputados reagem

No encontro com a bancada federal aliada anteontem, o governador Rui Costa defendeu a reforma da Previdência e chegou a pedir apoio para a aprovação, com a ressalva de que a grande maioria dos estados está atrasando ou parcelando o pagamento de salários por conta do déficit previdenciário, situação insustentável, segundo ele.

Mas não houve consenso. Pelo menos três deputados reagiram contra: Jorge Solla e Valmir Assunção, ambos do PT, e Alice Portugal, do PCdoB. Eles dizem que o governo quer implantar a capitalização, um modelo parecido com o FGTS, em que cada indivíduo tem uma conta e recebe conforme o que pagou, e sobre isso não aceitam discutir. Em suma, não há consenso.

