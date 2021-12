Joca, o Pena de Aço, agora reforça a redação do céu, segundo Vita

Integrante da redação do velho Jornal da Bahia nos seus bons tempos, então comandada pelo jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca para os chegados, ou Pena de Aço na linguagem de guerra, o jornalista Fernando Vita, hoje conselheiro do TCM, evocou um chavão daqueles tempos sempre usado nas partidas de colegas queridos:

– A redação do céu ganhou um bom reforço.

Ou até para prevenir alguns colegas que vezes exageravam no álcool:

– Cuidado que a redação do céu está precisando de um bom repórter...

Ontem Vita foi às redes homenagear o nosso Joca, que está de chegada à redação do céu, falando para o grupo Mesa Livre, que se reúne às quintas no Barbacoa, sobre a dita-cuja como se fosse a de cá, dos velhos tempos, com o bom Zé Maria, velho companheiro, há muito lá, dando as boas-vindas:

– Joca, vá à puta que o pariu!

Ferrugem zero – E ele desfila longo texto com lembranças que remetem ao nosso Joquinha. Vita com a palavra:

‘A propósito de viagem, lá se foi o nosso Joca, que também amava pôr os pés na estrada... Os tais paradoxos dos dias de hoje: morrem os que usam a pena como espada em esgrima por boas causas, como o nosso Joquinha; ficam os Weintraubs, que a usam para vaquejar o vernáculo. É o Brasil descendo a ladeira, lembrando Moraes, outro poeta que também pegou a BR’.

Depois da tempestade, quase tudo fica como antes em Jequié

O juiz Armando Duarte Mesquita Júnior, da Vara Cível de Jequié, que anteontem havia negado liminar ao prefeito Sérgio da Gameleira (PSB) contra a decisão da Câmara que o afastou, refez a decisão, e o prefeito retornou ao cargo.

Se a posse do vice, Hassan Youssef (PP), mesmo por algumas horas valer, Alexandre da Saúde, o irmão e preferido do deputado federal Antônio Brito (PSB), estaria rifado, mas ele ressalva: se esse for o caso, tem opção:

– Temos no partido também o Dr. Fernando Vieira, que disputou a eleição em 2016.

Mas pode ser que tudo fique como está. No mérito da questão, Sérgio pediu a anulação da sessão argumentando que os vereadores não têm competência para julgar o que acusam e também o presidente Tinho (PV), que só deveria votar em caso de empate, votou para forçar o quórum. Se colocar, é tudo nulo. Só vai restar a confusão.

O adiamento entra em pauta

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, diz que vota terça em dois turnos a PEC que adia as eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, e o segundo, 29. No calendário de hoje seria 4 e 25 de outubro.

Alguns prefeitos dizem lamentar, e um deles, sob o manto da reserva, sem delongas declinou o motivo principal:

– Já pensou uma campanha distribuindo cesta básica por motivo justo?

Na pandemia, vale tudo.

Neto diz que Covid cresce por falta de apoio federal

Se os números negativos da Covid só fazem subir, no país, na Bahia e em Salvador, por que abrir para atividades que aglomeram, como o comércio, nessa situação?

Com a palavra ACM Neto, falando sobre os protestos dos comerciantes de Salvador, que clamam pela retomada das atividades.

– Eu compreendo a agonia deles e terei o maior prazer de anunciar a reabertura, mas, num momento em que os números da pandemia crescem, eu não tenho outra escolha. Jamais assinarei atos que possam significar colocar a vida das pessoas em risco. Infelizmente o Brasil paga caro pela falta de uma coordenação federal no enfrentamento. Como a situação está hoje, realmente não dá.

