João Falcão, o homem que vendeu um banco para brigar com ACM

Falecido em julho de 2011 aos 92 anos, o jornalista João da Costa Falcão, fundador do Jornal da Bahia, reviveu ontem em sessão especial na Assembleia pautada pelo deputado Alex Lima (PSB).

Lá estavam Joaci Góes, presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), que João Falcão integrava; Walter Pinheiro, presidente da Associação Baiana de Imprensa (ABI); o jornalista e ex-deputado Emiliano José, ex-preso político que se empregou no JBA quando saiu da cadeia; além de filhos e netos do homenageado, todos entoando a música de uma nota só: foi um grande baiano.

Lembranças — E por que não tão lembrado? Porque na Bahia, no tempo dele, inimigos de ACM, como Rômulo Almeida e outros notáveis, pagam post-mortem uma fatia da ousadia em vida. Foram literalmente jogados fora do leque de homenagens convencionais.

E João Falcão era inimigo de proa. Filho de uma tradicional família de Feira de Santana, comunista na juventude, depois empresário, em 1958 fundou o Jornal da Bahia e em 1960 o Banco Bahiano da Produção.

Quando ACM emergiu em cena, veio a briga, segundo o próprio João Falcão, ‘só porque eu não aceitei me submeter aos caprichos dele’.

Vendeu o banco para peitar a briga. Aos que lhe cobravam uma postura contra a ditadura, dizia:

– Já tenho um inimigo de bom tamanho. Brigar com a ditadura? Nunca fui suicida.

Pelegrino toma posse na Sedur

O deputado federal Nelson Pelegrino (PT) assume hoje (14h) na Governadoria a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). Com isso, Rui Costa quita o compromisso de deixar Paulo Magalhães (PSD) deputado federal, já que o deputado Sérgio Brito (PSD), ocupante da pasta, saiu dizendo que ia voltar e não voltou.

E com isso Pelegrino deixa de postular a candidatura a prefeito de Salvador? Ele diz que é um soldado. Tudo depende do comandante.

Ângelo fora do jogo feirense

Sempre citado entre os prefeituráveis de Feira de Santana, o ex-deputado Ângelo Almeida (PSB) diz que está fora do páreo. E explica:

– Não tenho estrutura.

E já que assim o é, a quem pretende apoiar?

– Se Carlos Geílson for candidato, a tendência é fechamos com ele. O apoio a Zé Neto dependeria de uma conversa com Rui Costa.

Em Feira, o deputado federal Zé Neto, do PT, vem liderando as pesquisas.

Marcell, o baixo-astral

Numa reunião da Comissão do Meio Ambiente anteontem para discutir a implantação do Hospital Veterinário de Salvador, o deputado Marcell Moraes (PSDB), arauto da ideia, esteve ausente, o que causou estranheza. Foi a irmã dele, a vereadora Marcelle Moraes.

Ontem, colegas explicavam que Marcell vive o pior baixo-astral da sua trajetória. Além de um processo de cassação, o síndico do prédio que ele mora foi à rádio Metrópole dizer que vai pedir a expulsão dele.

Dia do Vaqueiro é uma boa, mas ainda falta muito

Rui Costa sancionou a lei, a partir de um projeto do deputado Alex da Piatã (PSD), que institui o 27 de novembro como o Dia Estadual do Vaqueiro. Palmas, com ressalvas, segundo o antropólogo Washington Queiroz, 64 anos, que lutou 36 anos para regulamentar a profissão de vaqueiro (vitória veio em 2013), dono do maior acervo de pesquisa sobre a atividade no país e arauto da causa:

– O 29 de agosto já é o dia nacional. Vem agora o dia estadual. Aplaudimos, é uma boa notícia, mas esta figura que há três séculos e meio faz a vida, a cultura do sertão, merece mais.

Ele diz que tem que haver políticas públicas para o vaqueiro. Uma delas é criar no Centro Cultural Amélio Amorim, em Feira de Santana, um Centro de Referência do Sertão.

