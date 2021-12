Joaci quer espalhar bibliotecas na pegada da Academia de Letras

Os 200 milhões de pessoas que habitam o Brasil, na imensidão dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo, com os seus 27 estados e 5.570 municípios, são calejados com a profusão de leis que não colam, na grande maioria das vezes porque quem deveria cuidar de aplicá-las não aplica.

Joaci Góes, a vida inteira empresário, apenas quatro como deputado federal constituinte (1987-1989), logrou dois feitos que o fazem exceção da regra: empenhou-se com unhas e dentes na relatoria do Código de Defesa do Consumidor que até hoje está aí, colado nos quatro cantos do País. E também num dispositivo da Constituição que obriga o governo a ampliar os investimentos do Nordeste, 30% da população do País, que só tinha 10% do dinheiro.

O escritor - Aos 81 anos, Joaci, o escritor, publicou seis livros e tem mais quatro no prelo. Foi essa condição que o levou à presidência da Academia de Letras da Bahia (ALB), em dezembro passado, onde ele criou o Museu da Libertação e tenta outro salto ousado: um projeto para o Brasil com a formação de bibliotecas em que o cidadão doa o livro, pega e devolve, a gosto, apenas por dever de consciência.

Vai colar? Ele acha que sim. Já tem algumas espalhadas por aí, como na própria ALB e outra, em implantação, em Vitória da Conquista.

– Não tenho dúvidas. O projeto está aí, caminhando, fluindo e florindo.

Socorro ajuda no Planserv

Rui Costa engrossou o quadro técnico de comando do Planserv colocando Socorro Brito, técnica do INSS e ex-diretora de controle nacional da Geap (Autogestão em Saúde), que atende o funcionalismo público federal, para assumir o Planserv.

Recém-nomeada, ela estreou quinta última recebendo a medalha de prata no Prêmio Benchmarking Saúde 2019. Vai ganhar outra medalha se diminuir o volume de queixas dos servidores.

Bobô protesta pelo esporte

Bobô, a estrela do Bahia no time campeão nacional de 88-89, agora deputado estadual do PCdoB, está coletando assinaturas, inclusive pelas redes sociais, para subsidiar uma carta aberta protestando contra o desmonte das políticas públicas na área de esportes, especialmente o Pelc (Programa de Esporte e Lazer da Cidade).

– É uma perversidade. Só na Bahia são 40 mil pessoas beneficiadas, além de 700 empregos diretos.

Suka bota fé nas canoas

No embalo do sucesso do canoísta Isaquias Queiroz, filho da terra que saltou dos exercícios amadores no rio de Contas para fazer nome na canoagem, com três medalhas nas Olimpíadas do Rio de 2016, a prefeita Sueli Carvalho, a Suka (PSB), diz que Ubaitaba já é conhecida como ‘a cidade das canoas’, e ela vai botar mais pilha: já tem a Associação Cacaueira de Canoagem e em julho inaugura o Centro da Canoagem.

– Nosso negócio é remar.

Segundo Antônio Brito, Thomé está quase vindo

Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil, o deputado federal Antônio Brito (PSD), que entrou no time do vereador Henrique Carballal (PV) para abraçar a ideia do advogado Ademir Ismerin de trazer para Salvador os restos mortais de Thomé de Souza, o português que fundou a capital baiana, diz que, no que depende das tratativas diplomáticas, está tudo resolvido.

– Só depende agora dos portugueses. Eles observam se o distinto é herói lá ou não é, e não é; se algum familiar faz objeções, o que também não creio; daí é só o parlamento português aprovar e ponto final.

Como Portugal vai ter eleições agora em junho, Thomé vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas para quem já esperou 470 anos...

POLÍTICA COM VATAPÁ

Sem bênção

Essa quem conta é Graciliano Bonfim, advogado, procurador da prefeitura de Salvador, hoje da Assembleia da Bahia.

Tasso Franco, pena de ouro que Serrinha deu à Bahia, jornalista de ofício, escritor de ocasião, autor de uma dezena de livros, como A Rainha Apolônia e o Quilombo Flor Roxa e O Lobisomem de Serrinha, secretário de Comunicação da prefeitura de Salvador na gestão de Antônio Imbassahy, alma boa, mas sisudo, estilo fechado e de pouca conversa.

Lá um dia, numa solenidade, Gisele, subsecretária de Educação (Dirlene Mendonça era titular), chamou Graciliano, chefe da Procuradoria, indagou apontando para Tasso:

– Esse homem não tem dente, não, é?

– Por que a pergunta?

– Ele nunca ri.

Graciliano para Tasso:

– Ela está perguntando se você não tem dente porque você nunca ri.

E Tasso, sisudo:

– Só dou risada às terças, que é o Dia da Bênção.

Naquele dia Gisele continuou sem ver os dentes de Tasso. Era sábado.

