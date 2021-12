Jequié no olho do furacão com a Covid e muita lambança política

Com 162 mil habitantes, nono município da Bahia em população, Jequié, terra dos ex-governadores Lomanto Júnior e César Borges, vive dias de cão. Em plena pandemia, com 637 casos de Covid já registrados, 307 ativos e 18 mortes, trocou de prefeito no mais clássico estilo da insegurança jurídica que gera o tradicional entra e sai.

Isso a três ou quatro meses da eleição, no meio de uma pandemia. Ontem às 10h o vice-prefeito Hassan Youssef (PP) tomou posse após o juiz local ter negado liminar ao prefeito Sérgio da Gameleira (PSB), afastado por 90 dias pela Câmara.

Furdunço — Agora veja o tamanho do furdunço político que isso criou por lá.

Sérgio recorreu ao TJ e pode voltar a qualquer momento, mas Hassan já virou prefeito e com isso desmoronou o grupo do cunhado, o do deputado federal Antonio Brito (PSD), num problema em família.

Explicando: Brito vinha trabalhando o nome de outro cunhado, Alexandre da Saúde, irmão de Hassan, como prefeiturável. Com a posse de Hassan, Alexandre, por ser irmão, ficou inelegível. Brito vai ter que arranjar outro.

Um minutinho que ainda tem mais. Na outra banda tem o deputado Zé Cocá (PP), o líder da pesquisas, que em tese estaria de camarote vendo o circo pegar fogo. Qual nada. Hassan também é do PP, o partido de Cocá, e pode tomar-lhe o lugar. E se Sérgio voltar? No lado de Brito o estrago já está feito.

Rachadinhas na raiz da crise

Sérgio da Gameleira (PSB), o prefeito afastado de Jequié, se diz vítima de uma vingança do presidente da Câmara de Vereadores, Emauuel Campos (PV), o Tinho.

O caso: três anos atrás Tinho esteve ameaçado de impeachment acusado de fazer a famosa rachadinha com funcionários. E atribui o fato a articulações feitas por Gameleira para derrubá-lo.

Tinho aguarda o STJ julgar o caso dele. Enquanto isso, derrubou Gameleira.

Repúdio a Alden na Alba

Líderes dos sete partidos que formam a bancada da maioria na Assembleia (43 entre 63) subscreveram ontem uma nota de repúdio ao colega Capitão Alden (PSL), pela tentativa de invasão do Hospital Riverside, em Lauro de Freitas.

A nota classifica o ato como uma atitude violenta, pusilânime e desleal. E cita que semana passada Bolsonaro estimulou a invasão de hospitais de Covid. E Alden, armado, fez isso na fase mais aguda da pandemia.

Neto diz que não vai abrir

Apesar das intensas pressões pela reabertura das atividades, ACM Neto não seguiu o rumo de alguns governadores e colegas, o de afrouxar as rédeas quando as estatísticas do corona só sobem.

— Eu não vou colocar a minha assinatura em nenhum ato que possa significar colocar a vida das pessoas em risco. Tenho dito que terei o maior prazer em dar a notícia da reabertura, mas nas circunstâncias atuais, não há como.

E ele está certo.

E Weintraub, já foi tarde. Ou nem devia ter vindo?

Dizem no mundo acadêmico que Abraham Weintraub, que ontem deixou o Ministério da Educação, ‘foi o pior ministro da Educação da história’. A deputada Fabíola Mansur (PSB), presidente da Comissão de Educação da Assembleia, corrobora a tese, dizendo que tal distinção deve ser concedida com louvores:

— Do ponto de vista da proposição de políticas de Estado não disse a que veio. Pelo contrário, parece ter vindo para desconstruir o que já estava aí. Cortou verbas das universidades, para a pesquisa e como exemplo de compostura mostrou ser tudo que não se espera de um ministro da educação: fundamentalista, intolerante e preconceituoso.

E mal educado também.

adblock ativo