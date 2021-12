Jaques Wagner presidente? Ele foge disso como o diabo da cruz

Dizem nas rodinhas políticas (como piada) que dois baianos em particular torcem ardentemente para ver Jaques Wagner candidato a presidente pelo PT, a senadora Lídice da Mata (PSB) e o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (DEM).

la porque veria sobrar a sonhada vaga na chapa de Rui Costa. E ele porque, sem Wagner na concorrência, o seu nível de competitividade subiria. E aí, Wagner:

– Eu sei que tem muita gente querendo que eu me candidate a presidente, por bons e maus motivos.

De fora — Jornalistas paulistas dizem que o PT é mesmo cruel. Quando estava no auge do poder com Lula e também Dilma, quem dava as cartas era o pessoal de São Paulo. Agora em decadência, tenta pinçar Wagner sob o argumento de que a experiência petista na Bahia foi a mais bem-sucedida do país. Ele refuta parte da tese. E reafirma sua disposição de disputar o Senado.

– A experiência do PT no Acre é muito boa. No Piauí também. Mas são estados pequenos. Apontam a Bahia porque é grande, dá bem mais visibilidade. Mas caso Lula não seja candidato, por que o nome tem que ser do PT? Por que não de partidos que sempre foram nossos aliados, como o PCdoB e o PDT de Ciro Gomes?

Em suma, Wagner parece ter batido o martelo. É candidato ao Senado e ponto.

Kannário, PM e vídeos na rede

Os vídeos que circulam nas redes sociais exibindo abusos agressivos da PM no Carnaval de Salvador mostram que Igor Kannário até tem razão de protestar. Tem casos de agressões gratuitas contra a multidão.

O problema da crítica no caso em apreço, com Kannário, é uma temática da ciência política: não está na mensagem, mas no mensageiro.

Muquiranas no olho do furacão

No ano em que completou o seu 53º Carnaval, um dos recordes de longevidade na turma da folia, As Muquiranas, tradicional bloco de homens travestidos de mulher, entrou em desgraça.

Uma jornalista que se sentiu agredida virou sensação, criou a #carnaval sem muquiranas.

E vai para cima. Quer apoio do MP e do governo.

Socorro para o Apaches

E por falar em blocos tradicionais, a deputada Fabíola Mansur (PSB) afirma que se despede da folia 2018 com a alma lavada. Diz que com uma emenda de R$ 55 mil conseguiu salvar o Apaches do Tororó, outra tradição.

– Depois que a Caixa deixou de colaborar porque ACM Neto pegou tudo e a Petrobras sumiu do mapa, ficou muito difícil para eles.

Via Barradão no embalo da briga entre Rui e Neto

A via Barradão, ou avenida Mário Sérgio, que Rui Costa vai inaugurar sábado, tem 3,5 quilômetros de extensão em pista dupla e custou R$ 40 milhões. ACM Neto fez 400 metros de asfalto conectando-a com o Trobogy, mas em matéria de barulho ele dá de goleada: tem 42 placas da obra contadas a dedo. É mais um capítulo da guerra de 2018. Aliás, um jornalista das antigas notou dois fatos bastante interessantes na tevê no Carnaval. Quando um artista aparecia na TVE elogiando Neto, chamavam logo outro ponto. A TV Bahia fazia o mesmo com Rui Costa.

>> REGISTROS

Fake news 1

Gustavo Ferraz, o auxiliar de Geddel que a PF prendeu acusando-o de ter transportado dinheiro, agora em liberdade, diz estar sendo vítima de uma sucessão de fake news (notícias falsas).

Fake news 2

E de fato ontem saiu um atribuído ao Estadão dizendo que houve intensa troca de e-mails entre ele e Job Ribeiro, o outro assessor de Geddel implicado. Ele atribui a Moema Gramacho (PT), prefeita de Lauro de Freitas, adversária dele no município.

Na pipoca

ACM Júnior, pai de ACM Neto e diretor da TV Bahia, se encantou com o desfile da pipoca no Campo Grande. ‘Deu certo. Eu já disse a Neto que ele vai ter que segurar o projeto. Quem quer pagar que vá para a Barra’.

Drones na folia

A polícia inaugurou neste Carnaval uma nova fonte de problemas. Oito drones ilegais foram apreendidos, três em Salvador, três em Barreiras e dois em Porto Seguro na festa. Ou seja, agora tem também perigo no ar.

adblock ativo