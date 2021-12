Isidório, doido varrido ou fingido, ficou mais que campeão de votos

Só para recapitular, o deputado estadual Sargento Isidório (Avante) virou fenômeno nas urnas: elegeu-se deputado federal com mais de 323 mil votos, elegeu o filho, João, deputado estadual (o Doido e o Doidinho, segundo Isidório), o mais votado com 104 mil votos, e de quebra elegeu deputado federal o vereador Tito, de Barreiras, com o grosso da votação, 33 mil dos 48 mil obtidos no município.

Pergunta a Isidório: você esperava tanto voto?

– Não. Foi a misericórdia de Deus. Eu tive votos na Assembleia de Deus, a minha igreja, da Igreja Quadrangular, dos batistas, do povo do candomblé, e também dos gays e das lésbicas com quem eu tanto brigo. Os bons gays e as boas lésbicas, que fique claro.

– E o que é um mau gay?

– É aquele que quer enfiar até crucifixo no rabo.

Drogas

São coisas desse tipo, temperadas com piruetas e acrobacias (de verdade), que fazem Isidório o Doido. Projetou-se na greve da PM de 2002 e com a Fundação Dr. Jesus, instituição para cuidar de drogados, antes uma casa qualquer em Candeias, foi crescendo, crescendo, hoje abriga 1.200 pessoas, já abriu unidades em Feira, Camaçari e duas em Salvador, quer levar para Lauro de Freitas, Barreiras e Alagoinhas.

Vai a Brasília com duas determinações: lutar pela prevenção e combate às drogas, sua bandeira, e levar a mulher:

– Sou viciado em sexo. São três vezes por dia. É mole?

Gandu, onde Wagner perdeu

Gandu, no baixo sul, acabou emergindo na cena política por um fato singular: foi o único entre os 417 municípios em que Ângelo Coronel teve mais votos do que Jaques, algo que não aconteceu nem em Coração de Maria, terra dele.

Atribuem o fato a um detalhe específico: lá, o ex-prefeito Zebrão, dono de um blog, fez campanha cerrada contra Wagner, tipo “não vote porque ele nunca fez nada por Gandu”.

Na Alba, Rui dá as cartas

O PT de Rui Costa tem dez deputados estaduais; o PSD de Otto Alencar, nove; o PP de João Leão, sete; e o PSB de Lídice da Mata, quatro. No conjunto, Rui elegeu 45, ganhou mais um e pode ganhar outro. É o grande eleitor na eleição para a presidência da Assembleia, em pauta assim que o segundo turno federal acabar.

Não há partido hegemônico, e é nessa brecha que Ivana Bastos (PSD) e Fabíola Mansur (PSB) entraram. Lá, nunca houve uma presidente.

E o comando do turismo, muda de novo? Tudo indica

Se o deputado federal José Carlos Araújo, presidente do PR na Bahia, perdeu a eleição, vai conseguir manter o empresário José Alves na Secretaria de Turismo?

Nas bolsas de apostas entre políticos eleitos do entorno de Rui Costa é muito difícil, pela simples lógica da regra do jogo: padrinho forte é padrinho eleitoralmente cacifado.

Na era Jaques Wagner, quem comandou o setor foi Domingos Leonelli sob as bênçãos do PSB de Lídice, que depois resolveu disputar o governo, perdeu o espaço e agora ressurge em 2018 cobrando ‘a dívida’ por ter sido rifada na pretensão de se reeleger senadora e permanecido aliada. Assim que a eleição presidencial passar, Rui vai cuidar do novo secretariado.

