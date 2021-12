Isaac Carvalho sai do PCdoB. Até a semana passada ele jurava que não

Isaac Carvalho, ex-prefeito de Juazeiro, é mesmo um mestre da dissimulação. Semana passada o encontramos no restaurante da Assembleia e perguntamos:

– Isaac, soube que você está de malas prontas para sair do PCdoB?

– Não, não existe isso.

A conversa foi testemunhada pelo deputado Tum (PSC), que é de Casa Nova. Ontem, ele anunciou a saída do PCdoB.

Dizem que o prefeito Paulo Bonfim, ex-garçom do Boi Preto que Isaac elegeu, também vai mudar, mas os dois, Isaac e ele, negam.

Ficha suja — Isaac estava com a ficha suja, condenado em segunda instância, acusado de ter desviado de função mais de R$ 100 milhões nos seus tempos de prefeitura. Mesmo assim insistiu em disputar a eleição de deputado federal, apesar dos sucessivos apelos para apresentar outro nome.

Teve 100.549 votos. Teria mais, se não fizesse uma campanha bombardeada pelas acusações de que os votos seriam anulados. Deu o previsto. Ganhou, mas não levou. Com os votos dele anulados, Leur Lomanto, do DEM, ganhou a vaga.

Com a derrota, Isaac queria ser secretário de Estado, foi oferecida a presidência de uma estatal, recusou. Não quis também ser assessor especial de Rui Costa.

Ontem o PCdoB soltou nota dizendo que ele, quando foi prefeito, teve amplo apoio do partido e que as portas estão abertas.

Gervásio, uma lenda da foto

Paulo Mocofaia, fotógrafo da assessoria da Assembleia, pediu e convenceu a deputada Fabíola Mansur (PSB) a apresentar moção de pesar pela morte de Gervásio Baptista, lenda da fotografia no Brasil. Justificativa:

– Era baiano, foi fotógrafo oficial de quatro presidentes da República, fez sete Copas do Mundo e uma guerra (Vietnã).

De quebra, era pai de Arestides Baptista, durante décadas fotógrafo de A TARDE.

Da Luz, o aval de Mourão

Rogério Da Luz, presidente do PRTB na Bahia, que ao lado do ex-prefeito João Henrique foi defensor número um de Bolsonaro na Bahia, diz acreditar que o vice-presidente da República, general Mourão, figura maior do partido, não merece as críticas que vem recebendo de bolsonaristas:

– Mourão é 100% fiel ao presidente Bolsonaro, isso eu posso garantir.

O problema é convencer Bolsonaro (e filhos) disso.

Índios em cena na Assembleia

Arregimentados pelo deputado Jacó (PT) para uma audiência pública a fim de definir políticas para as comunidades indígenas, índios de 10 etnias dos quatro cantos da Bahia dominaram a cena ontem na Assembleia.

Inicialmente a pedida foi de 100 almoços, que saltou para 200 (dobrada negada) e acabou em torno de 150.

No frigir dos ovos, Jacó disse que vai propor a formação da Frente Parlamentar Indígena na Alba.

Chuva dos últimos dias lavou a alma do sertão

Edivan de Almeida (PSC), o Vando, prefeito de Monte Santo, município de uma das mais áridas regiões da Bahia, diz que a chuvarada dos últimos dias lavou a alma do sertão. De ponta a ponta, encheu todos os açudes e barragens:

– Para ser sincero, eu não me recordo de ter visto nada igual. Eu lá estava com 82 caminhões-pipa. É caro. Só os dez que a prefeitura pagava (os outros eram o Estado) nos custavam R$ 50 mil por mês.

O deputado Zó (PCdoB), que é de Juazeiro, diz que Sobradinho também vai bem:

– De 1978 a 1988 nunca baixou de 80%. Em 2015, 16 e 17 ficou em 1%. Ano passado, ficou em 21% e agora em 45%. Como o período chuvoso acaba em maio, acreditamos que vai passar dos 50%.

