Irrigantes declaram guerra contra o fim dos subsídios da energia

Ervino Kogler há 15 anos toca o Projeto Formoso, em Bom Jesus da Lapa. Em 100 hectares ele planta banana, com a marca Banana Bahia, tangerina e limão. Emprega 20 pessoas e paga R$ 10 mil/mês de energia, hoje. Quando o decreto de Michel Temer, de 28 de dezembro, tirando os subsídios da energia para irrigantes, tiver a pleno vapor, vai pagar R$ 14 mil.

— Vamos ter que repassar. E também demitir, para conter custos. Fica muito pesado.

Pior para quem planta milho. Hoje, o custo de energia é de 15 sacas por hectare. Com o decreto, vai para 34, segundo Hermes Bonfim, agrônomo e gerente no Brasil da Irriger, empresa que atua em todo o planeta. Em suma, milho, cebola e coco vão encarecer.

Levante — O painel da situação foi debatido, ontem, na Comissão de Agricultura da Assembleia. A Bahia tem 23 projetos de irrigação, 17 federais e seis estaduais, com 504,7 mil hectares, 7,25% da área nacional e 43% do Nordeste, englobando 42 mil produtores e 630 mil empregados.

O deputado Eduardo Salles (PP), que propôs o encontro, diz que os irrigantes vão comunicar aos 513 deputados e 81 senadores a indignação coletiva.

— Vamos abrir guerra. Quem vai intermediar é a Confederação Nacional da Agricultura. Mas, se preciso, vamos fechar estradas e pontes.

João Lopes Araújo, presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia, diz que o clima é de revolta:

— Ou o consumidor paga a conta ou nós quebramos.

Randon Brandão cai na Codeba. Já Quitéria balançou, mas ficou

Randon Brandão do Vale, que tomou posse como presidente da Companhia das Docas da Bahia (Codeba), a instituição que pilota os portos de Salvador, Aratu e Ilhéus, em fevereiro de 2018, ainda no governo de Michel Temer, indicado pelo deputado José Rocha (PR), até pensou que ia ficar sob as bênçãos do mesmo padrinho, mas ontem caiu.

No lugar dele o Ministério da Infraestrutura indicou o engenheiro mecânico José Alfredo de Albuquerque e Silva, já aprovado pelo conselho de administração. A indicação, ao que se diz, foi técnica, para livrar o órgão da ingerência política.

Já Maria Quitéria balançou, mas não caiu. Saiu da gerência de assuntos estratégicos, mas vai ficar numa diretoria, cargo menor, com o mesmo salário. Nas gerências, de indicação política, só restou Carlos Henrique Taboada, na Infraestrutura. O foco está nele: é bolsonarista de quatro costados. E aí?

Cacau sem o que festejar

O Dia do Cacau foi ontem, mas sem nada a comemorar, segundo Ewerton Almeida, o Tom, diretor do Instituto Pensar Cacau (IPC). Ele diz que Guilherme Galvão, o novo diretor da Ceplac, conhece tudo de cacau, mas há divergências:

– Ele defende que nós façamos um acordo com os bancos, nós queremos é zerar a dívida. Como é que passam três anos nos mandando ir a banco tomar dinheiro e depois dizem que o problema é nosso?

Vitório: 'A capitalização não resolve a Previdência'

O secretário Manoel Vitório (Fazenda) foi ontem à Comissão de Orçamento da Assembleia apresentar o tradicional balanço quadrimestral. No atacado, disse que a Bahia vai bem. Investiu de 2015 para cá R$ 10,3 bilhões, contra R$ 31,9 bilhões de São Paulo. Como os paulistas arrecadam cinco vezes mais, o desempenho baiano foi melhor.

Vitório criticou também o projeto de reforma da Previdência do governo federal.

– Reforma todos querem, mas a capitalização, não. Isso só vai ampliar as desigualdades no País. Poderíamos pensar noutras fontes de financiamento, como a taxação de dividendos.

Ele diz que no momento os posicionamentos estão extremados, de parte a parte, quando a situação requer o inverso, a racionalidade.

