Irmão Lázaro só espera o PSC para fechar com MDB

O deputado federal Irmão Lázaro disse ontem que agora só aguarda o partido dele, o PSC, decidir se topa se aliar com o MDB e fazer dobradinha com João Santana, candidato ao governo.

– O meu prazo (de espera) já se esgotou. Por mim, vou com o MDB, mas dependo do partido.

Lázaro concorda, todavia, que a situação tem que ser bem avaliada, inclusive se discutir se tal aliança não criaria problemas para os candidatos a deputado.

– Se criar, não haverá acordo e entendo. Até eu próprio me sentiria desconfortável se acontecesse uma aliança desta forma.

Embora a grande maioria dos aliados de Zé Ronaldo (DEM) defenda a candidatura de Lázaro, o PSDB do deputado Jutahy Júnior praticamente o descartou como candidato ao Senado na segunda vaga.

O leque de insatisfações com a posição é grande. Deputados da oposição dizem que Jutahy está pensando nos interesses dele.

Bruno vice? Não é tão certo

Embora Zé Ronaldo (DEM) tenha dito anteontem que gostaria de ter Bruno Reis, o vice de ACM Neto, como candidato a vice dele, a equação não tem tão fácil solução, como parece.

Bruno não precisaria renunciar e, se perdesse, permaneceria vice de Neto, mas há um outro detalhe a ponderar. O projeto principal dele é a candidatura a prefeito de Salvador em 2022, apoiado por Neto.

Amigos dele têm dito que nada teria a ganhar entrando no fogo agora. Até a semana passada, Bruno não queria nem saber disso.

Gleisi vem lançar Lula cá

A senadora Gleisi Hoffmann, de Santa Catarina, presidente nacional do PT, estará em Salvador amanhã para se reunir com petistas baianos e traçar a estratégia a ser adotada este ano.

Segundo alguns petistas, a ideia básica é programar o lançamento da candidatura de Lula à presidência da República para agosto.

Isto é, se a Justiça deixar. As normas baixadas pelo TSE estão pedindo atestado de antecedentes criminais.

Prates diz que Câmara vai bem

A Câmara de Salvador entrou em recesso ontem com um saldo bastante positivo, segundo o presidente, Leo Prates. Ele diz que no primeiro semestre de 2018 foram realizadas 44 sessões.

– Considerando que o recorde histórico é de 102 sessões, o segundo lugar 90 e o terceiro 79, mantendo a média nós ficamos aí em segundo ou terceiro lugar.

Mas não fica; 2018 é ano de eleição e 11 vereadores, inclusive Leo, são candidatos.

TCE e TCM são parceiros

Gildásio Penedo, presidente do TCE, e Chico Neto, presidente do TCM, assinaram convênio ontem de parceria técnica na tentativa de ampliar o poder de fogo na fiscalização de gestores estaduais e municipais.

Eles vislumbram duas vantagens nítidas: o cruzamento de folhas de servidores, para ver quem acumula cargos indevidamente, e também quem são as empresas fichas-sujas que driblam a fiscalização.

Novo Horizonte paga pela lei que impõe mulheres

Em 2004, quando se criou a lei que obriga os partidos a lançarem 30% de mulheres candidatas a vereadora, o TSE decidiu que, se não houvesse número suficiente de candidatas, se completariam as vagas com homens.

Em 2008, o TSE já orientou diferente. Se não tiver mulheres suficientes, as vagas ficariam sobrando. De 2012 em diante, a mesma lei já tinha nova direção: tinha que ter 100% de mulher.

Foi aí que começaram as candidaturas fajutas. Candidatas com zero voto chovem de ponta a ponta, mas quem pagou o pato foi Novo Horizonte, onde a Justiça cassou cinco dos nove vereadores porque a coligação ‘Pra fazer a Diferença’, de 21 candidatos, teve cinco mulheres com zero voto. E fizeram a diferença mesmo.

