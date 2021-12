Irmão Lázaro: ‘Não vou colocar o meu futuro nas mãos de Jutahy’

Veja uma curiosidade irônica: se na banda governista Rui Costa tem problemas para a escolha da segunda vaga de senador na chapa, na banda da oposição também.

Sábado último Zé Ronaldo, ao lado de ACM Neto, esteve em Valença reunido com lideranças do baixo sul e sul do Recôncavo. Ao discursar, o deputado Jutahy Júnior disse que Irmão Lázaro não seria bom como candidato a senador ‘como Neymar não pode ser goleiro’. Ele quer Lázaro como vice.

Presente no ato, Irmão Lázaro ouviu, não gostou e não fez segredo da insatisfação. E bateu forte:

– Jutahy disse ali que eu não sou bom como candidato ao Senado, como Neymar não pode ser goleiro. Só que nessa disputa eu sou atacante. É ele quem está querendo me botar na posição errada. Mas com certeza eu não tenho como colocar o meu futuro nas mãos de Jutahy. Não é a melhor opção.

Lázaro diz que, se não o quiserem na chapa, já sabe o que vai fazer:

– Vou me juntar com o Bolsonaro e tocar minha vida como candidato ao Senado. Estou vendo que de outro jeito não vai dar.

No lugar de Lázaro, Jutahy quer a vereadora Ireuda Silva (PRB), pouco conhecida em Salvador.

Os aliados de Lázaro dizem que Jutahy tem a esperança de bater Ângelo Coronel (PSD) nas urnas. E com Lázaro ele poderia ser atropelado dentro de casa. Ou seja, estaria com medo.

Lídice decide sobre o futuro

A plenária que a senadora Lídice da Mata fará hoje terá a presença de todos os figurões do PSB. Embora ela ainda não tenha tido a conversa definitiva com Rui Costa, os aliados acham que é muito difícil reverter o quadro. Ou melhor, Ângelo Coronel vai ocupar a vaga que ela quer.

A direção nacional do PSB, segundo o deputado Bebeto Galvão, admite bancar a candidatura solo, caso ela queira. O assunto está na pauta.

Chapa de Rui está fechada

Ao anunciar nesta segunda, 18, que ficou para adiante a divulgação da chapa com a qual vai tentar a reeleição, Rui Costa deixou claro um fato: a chapa está fechada.

Justificou dizendo que outros partidos querem opinar, o que foi interpretado como pretensões de indicar suplentes de senador de Jaques Wagner e Ângelo Coronel, embora Rui descarte a ideia de que a pretensão seja participar da chapa. Na cabeça talvez não, mas...

Guanambi volta a voar

O aeroporto de Guanambi está há mais de dois anos interditado para voos comerciais, por conta dos morros do entorno da pista. No plano apresentado, o sentido de pousos e decolagens será invertido.

Dia 10 de julho a Seinfra realiza a licitação para a recuperação da pista e acredita-se que ainda este ano a Azul vai instalar linhas diretas com Salvador e Belo Horizonte. Seja como for, os políticos festejaram.

Apesar dos 7 a 1, Cabrália tem saudade da Alemanha

Se a seleção alemã, campeã do mundo em 2014, no Brasil, dando aquele inesquecível chocolate de 7 a 1 na seleção brasileira, virou símbolo da nossa derrocada maior no País, em Santa Cruz Cabrália, vizinha de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, a sensação é de orgulho. O prefeito Agnelo Júnior (PSD) decorou as ruas da cidade e o letreiro de boas-vindas na praia do Arakakaí com as cores do Brasil e da Alemanha.

Em 2014, os alemães se hospedaram lá, em Santo André, dançaram com os índios pataxós de Coroa Vermelha e distribuíram simpatias.

O prefeito diz que, se o Brasil perder, vai torcer pela Alemanha, embora o legado da Copa lá sejam só as lembranças.

