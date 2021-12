Incertezas rondam a reforma administrativa de Rui Costa

Embora não tenha revelado nomes, a deputada federal eleita e senadora em fim de mandato Lídice da Mata (PSB) revelou que já apresentou algumas sugestões para compor o secretariado na reforma administrativa do estado, no governo Rui Costa (PT).

O governador, por sua vez, não quis tratar sobre o assunto durante o cortejo da Lavagem do Bonfim, mas, no início da semana, já afirmou que mesmo o PSB ficando de fora da chapa majoritária e da disputa pela Presidência do Legislativo baiano, a sigla não será privilegiada na decisão. Disse, inclusive, que terá de harmonizar os desejos e pedidos das legendas amigas.

Poucas certezas - As mudanças, segundo o gestor, serão finalizadas ainda esta semana. Rui afirmou, também durante as comemorações do Nosso Senhor do Bonfim, que já conversou com todos os partidos para afunilar as articulações e definir os nomes que devem compor o secretariado e os principais postos em empresas.

A única certeza sobre a composição da reforma é de que a secretaria de Educação não terá indicação partidária.

Ainda assim, o governador explicou que o próximo titular da pasta poderá, sim, ser filiado a um partido político.

Em tempos de Bonfim, poucas são as certezas nas articulações políticas.

Fiel à pauta da educação

Um dia na Fonte Nova, outro dia no Bonfim. O deputado federal Bacelar, do Podemos, esteve bastante ocupado essa semana, nada que o impedisse de comentar algo sobre políticas públicas para educação. Uma das pautas recentes foi acesso às escolas.

– Evoluímos no acesso à educação: 94,2% das crianças e jovens de 4 a 17 anos estão frequentando as salas de aula. Isso é uma vitória.

Reunião antes da festa

Se ontem foi um dia atípico na política baiana, em que prefeito, governador, vereadores, senadores e deputados priorizaram a festa na Colina Sagrada, o senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, destacou foi uma reunião. Otto revelou que iniciou o dia com um café da manhã com o governador Rui Costa, no Palácio de Ondina, onde também estavam secretários estaduais e políticos da base aliada.

Novo velho ataque

O PSol, que tenta emplacar a candidatura do deputado federal eleito Marcelo Freixo à presidência da Câmara, carregou ontem a artilharia contra o favorito Rodrigo Maia (DEM). No entendimento do PSol, reeleger Maia é reforçar a agenda política e economia de desmonte total dos direitos. Os mesmos famigerados argumentos de sempre. Enquanto isso, a militância pede por mais atitude, menos repeteco.

Rui e ACM juntos, parece milagre do Bonfim

Inimigos declarados, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), pareciam aliados e amigos de longa data, ontem, no ato de abertura das homenagens ao Senhor do Bonfim.

Estavam bem juntinhos no ato ecumênico, se abraçaram, se emocionaram e deram as mãos em um momento de oração. ACM Neto chegou a declarar que Rui o convidou para uma conversa num futuro não distante, mas não chegou a mencionar a pauta deste eventual encontro político.

Parecia milagre do Senhor do Bonfim.

Ali, durante as festividades, o encontro foi inevitável, mas nada de foto de um ao lado

do outro nas respectivas redes sociais.

