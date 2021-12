Ilhéus, de Jorge Amado e da bruxa da vassoura, aguarda o Porto Sul

Ilhéus, que em matéria de grana viveu os seus dias de glória tão bem retratados por Jorge Amado na época dos coronéis, pulou para o inferno a partir do fim dos anos 80 com a chegada da vassoura de bruxa e agora vislumbra o terceiro tempo no mesmo cenário: o Porto Sul, emblema maior dos projetos que vão redesenhar o mapa econômico da Bahia.

A Bahia Mineração (Bamin), que vai explorar a mina de ferro em Caetité, construir e operar o Porto Sul, prevê o primeiro embarque para 2025. E tudo vai acontecer conforme o previsto?

Cronogramas - Com a palavra, Daniel Medeiros, gerente geral de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais da Bamin:

- O cronograma do Porto está diretamente relacionado ao da Fiol, assim como o da mina. O leilão da Fiol estava previsto para setembro agora e foi adiado para o início do próximo ano. O que eu posso garantir é que da nossa parte, está pronto.

O investimento total é de R$ 10 bilhões, entre porto e mina. Só na construção, serão 10 mil empregos diretos e 60 mil indiretos. Na operação, 1.500 diretos e nove mil indiretos, com a expectativa de embarcar dois milhões de toneladas de ferro por ano.

Mas a convergência da Fiol para o Porto Sul trará também a produção do agronegócio do oeste baiano, pequenas minas e tudo que achar pelo caminho. Sem falar na ZPE, já engatilhada, outro impacto forte. Sem dúvida será um tempo novo.

Jabes, à espera do tempo novo

Três vezes prefeito de Ilhéus (uma deputado federal), a primeira delas em 1983, quando ainda não existia a vassoura de bruxa na região cacaueira baiana, Jabes Ribeiro vivenciou os tempos da fartura e da tragédia.

- É como se estivéssemos numa piscina bem tratada e mergulhássemos na lama fétida. A época da vassoura é muto triste, uma desgraça.

Ele diz que Ilhéus espera ansiosamente o tempo novo. E já. ‘Ainda quero ver’.

A intimidade da identidade

O trabalho do Instituto Pedro Melo de refazer a identidade parlamentar de cada um dos 63 deputados estaduais baianos está dando o que falar no tititi dos servidores.

Alguns se recusam a botar a digital porque não querem melar os dedos, outros olham cada fiapo de cabelo fora do lugar e um já condenou a foto quatro vezes porque está se achando feio. Ou seja, dizem lá, ele quer porque quer que o fotógrafo faça um milagre que só Irmã Dulce pode.

E Bolsonaro abriu o cofre

Bolsonaro, que começou o mandato presidencial dizendo que não faria o toma lá, dá cá de sempre para obter apoio no Congresso, na reforma da Previdência acabou cedendo, segundo deputados federais baianos.

Em nome de atender as emendas parlamentares, cada um levou a bagatela que gira em torno dos R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões pagos à vista e o resto em parcelas a serem quitadas adiante. Em suma, cedeu.

Bahia e Pernambuco fazem acordo e partilham 215 ilhas

Bahia e Pernambuco fecharam um acordo inédito, até porque único, sobre o controle das 215 ilhas do Rio São Francisco nos limites entre os dois Estados. A serviço da Comissão de Divisão Territorial da Assembleia baiana, Manoel Lamartine e Geraldo Costa Pinto, do IBGE, e Valmar de Alexandria Williams Soares, da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) da Secretaria do Planejamento, mais técnicos pernambucanos, percorreram uma a uma todas as ilhas. Resultado: 88 ficaram com a Bahia e 127 com Pernambuco. Fala Lamartine:

- Respeitamos as identidades culturais de cada lugar. A ideia é legalizar o que já é fato.

Ou melhor, o trabalho técnico está feito. Falta as Assembleias e governos darem o ok.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Injeção pró ACM

Essa quem conta é o jornalista Roberto de Sena, o piloto do site Mural do Oeste, de Barreiras.

1988. Barreiras vivia renhida disputa eleitoral entre Paulo Braga (que venceria) e Saulo Pedrosa.

Deraldino, fervoroso candidato a vereador, aliado de Saulo, radical contra Paulo, em todo canto que ia.

Balthazarino Andrade, o prefeito, que apoiava Saulo, botou carro de som na rua anunciando um comício com a presença de ACM, então poderoso ministro das Comunicações, mais uma bomba: um forte vereador do outro lado ia anunciar apoio a Paulo.

Hora do comício, Deraldino soltou o verbo elogiando ACM. Os aliados de Saulo o pegaram, num beco, acuaram.

- Você se vendeu, sêo moleque safado!

- Vocês podem até me bater, eu mereço. Mas uns caras me pegaram, uns brutamontes, tiraram de uma caixa uma injeção enorme, daquelas que só se dá em cavalo, e me aplicaram. Eu só tive tempo de ler na caixa: ‘Injeção que faz o cabra discursar falando bem de ACM’.

adblock ativo