Igreja do CAB celebra amanhã a missa dos políticos. Dá resultado?

O padre Manoel Oliveira Filho, da Paróquia Ascensão do Senhor, que fica no Centro Administrativo da Bahia, celebra amanhã (20h) a 3ª missa dos políticos, que acontece há três anos, sempre no início do ano legislativo.

Ele diz que a intenção é pedir que Deus abençoe o trabalho, o serviço e a vida dos políticos, com a ressalva de que a Paróquia agrega também a Pastoral Fé e Política, cuja intenção é formar os fiéis para o pleno exercício da democracia.

— No contexto da Campanha da Fraternidade 2019, que nos pede reflexão e ação sobre as questões da Fraternidade e Políticas Públicas, a oração por aqueles que devem produzir e preservar as políticas para garantias de direitos no país ainda se tornam mais necessárias.

Ecumenismo — Com todo respeito às boas intenções do padre Manoel, convém lembrar que o CAB é o coração do poder público na Bahia. Lá ficam a Governadoria, todas as secretarias, Assembleia que congrega os 63 deputados estaduais e também os tribunais da justiça comum e eleitoral, mais os de contas, e o Ministério Público.

Do ponto de vista religioso o CAB também é ecumênico. Além da Igreja, os evangélicos aproveitam espaços verdes, rodeados de mata nativa, e o povo de santo muito o usa para colocar seus ebós. Apesar da força mística, nem sempre produz resultados louváveis. Dizem que pior seria sem isso. Vá lá.

O Med e a fake do fechamento

A notícia de que o Mediterranée, ou Club Med, resort em Vera Cruz que é o carro chefe do turismo na Ilha de Itaparica, está prestes a fechar, causou surpresa até mesmo ao prefeito Marcos Vinicius.

Até porque os dirigentes do Med, que hoje tem mais de 700 apartamentos, segundo Marcos Vinicius, deram entrada na prefeitura com um pedido de alvará para ampliar. Ou seja, a notícia do fechamento é fake.

Ilha do Urubu dá inquérito

Ainda sobre a Ilha do Urubu, em Porto Seguro, dois fatos. Primeiro, uma correção: o juiz Pedro Rogério Castro Godinho, que deu a liminar bloqueando a validade das escrituras questionadas pelos herdeiros da terra, é da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, e não de Porto Seguro, como dissemos ontem.

Segundo, o delegado Moisés Damasceno, de Eunápolis, preside o inquérito que apura os autores das escrituras fraudulentas do caso.

Rebuliço no café da manhã

O café da manhã dos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia ontem com o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, teve um petisco indigesto. Insatisfeito com as explicações sobre a regulação, o deputado Alan Sanches (DEM) chamou o secretário de ‘mentiroso’. E se retirou.

Os colegas acharam que Alan foi ‘indelicado’. Mas Fábio estrilou bom humor.

— Vou ter que arranjar um jeito de regular as emoções do deputado Alan.

Depois do carro roubado, Bobô passou dia tranquilo

O deputado Bobô (PCdoB), que teve o carro da Assembleia que o serve tomado de assalto ontem na porta de casa, no Caminho das Árvores, passou o dia tranquilíssimo. Agradeceu por nada ter acontecido ao motorista e tocou o barco.

Sempre citado como prefeiturável em Senhor do Bonfim, terra dele, onde teve 15.811 votos, um estrondo, ele descarta:

— Bonfim tem um prefeito amigo (Carlos Brasileiro, do PT). Se ele quiser, e acho que vai querer, é com ele que vamos.

Bobô diz que foi bem votado em toda a região de Bonfim. Pulou de 27 mil votos em 2014 para mais de 60 mil e diz que também tem uma fatia de torcedores do Bahia.

Do carro nem fala. Se arranja outro.

