Herzem Gusmão se vai e deixa uma Conquista triste e conturbada

A morte de Herzem Gusmão (MDB), o prefeito de Vitória da Conquista que se reelegeu no segundo turno em 29 de novembro, vítima de Covid, deixou a cidade triste. E muitas interrogações povoando o falatório em torno do caso. Duas das principais ontem:

1 - E a sucessora, Sheila Lemos (DEM), como vai se comportar ante a legião de auxiliares de Herzem, todos negacionistas e que com ela já vinham trombando?

2 - Apesar de prefeito do terceiro município mais populoso da Bahia, radialista de um vozeirão potente, Herzem nada tinha de bens. Nem casa para morar, vivia em imóvel alugado. Deixou de herança, além de dívidas, nelas inclusas a conta do Hospital Sírio-Libanês, onde morreu. E quem vai pagá-las?

Macumba — Isso ocorre justo quando o município acabou de sair de uma campanha extremamente polarizada num jogo de vale-tudo entre os seguidores de Herzem, um bolsonarista de quatro costados e os petistas que governaram lá por 24 anos.

Óbvio que a Covid não escolhe suas vítimas por idade, raça, credo ou opção política, pega o que está na frente. O seu vasto cabedal de vítimas inclui do professor Elsimar Coutinho, um cientista e natural defensor da ciência, até Herzem, um negacionista.

Mas a pastora Eliana Lucena entrou na festa dizendo que Herzem ‘foi alvo de macumbagem’. O corpo dele está insepulto, mas o estigma vivíssimo. O povo do candomblé soltou uma nota de repúdio.

Alice saúda Major Olímpio

Coube a Alice Portugal, deputada federal baiana do PCdoB, reverenciar a memória do senador Major Olímpio (PSL-SP), outro político vítima da Covid.

– Foi um homem enérgico que defendeu as suas opiniões com coragem e é mais uma vítima da Covid-19, nós temos a responsabilidade de tomarmos pulso da situação sanitária do Brasil. O Major Olímpio, muito próximo de todos nós, cada vez mais a doença chega perto de todos nós.

Rui Costa bate mais forte

A iniciativa do presidente Bolsonaro de entrar na Justiça contra as restrições decretadas pelos governadores por conta da pandemia fez Rui Costa subir o tom.

– A Justiça tem sido aliada do bom senso, da ciência e tenho certeza que continuará agindo na mesma linha. Já o presidente é o aliado do vírus no Brasil, aliado da morte.

Aliás, os governadores dizem que Bolsonaro muito ajudou a transformar o Brasil no epicentro da pandemia.

Vice, ascensão é automática

Alguns perguntam: quando morre o titular, o vice automaticamente sobe?

Sim. A jurisprudência foi firmada em março de 1985 quando José Sarney, o vice do presidente eleito, Tancredo Neves, assumiu em definitivo depois que o titular morreu. O princípio é que foi eleita uma chapa.

Em Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) virou prefeito porque Maguito Vilela (MDB), se elegeu internado e depois morreu.

Sheila, a nova prefeita, uma história de tragédias

Herzem Gusmão ganhou a eleição para prefeito de Conquista em 2016 tendo como vice a empresária Irma Lemos. Ano passado, ela que anteriormente era vereadora, não quis mais e indicou a filha, Ana Sheila Lemos Andrade, 48 anos, que em 2018 foi candidata a deputada federal pelo DEM e na cidade ficou em quinto lugar, com 4.525 votos.

Ironia que Sheila tenha chegado ao poder assim, justo ela, que tem uma vida marcada por tragédias na família. O ex-marido morreu queimado num acidente e três irmãos também foram vítimas de acidente.

Ela lamentou a morte do titular:

– Nosso desejo era governarmos juntos, mas não foi esse o desígnio de Deus.

Correção de rumo

Conta Sebastião Nery que lá num dia 4 de agosto do tempo em que governou a Bahia (1963-1967), Lomanto Júnior conversava com o irmão, o deputado estadual Vavá Lomanto, quando falou:

– Vavá, eu sei que você não gosta muito dele, mas hoje é o aniversário do Juracy Magalhães (o antecessor, governou a Bahia de 1959 a 1963) e seria bom parabenizá-lo.

– Tá bom. Vou agora mesmo no correio.

À noite, voltou e mostrou a Lomanto o telegrama enviado a Juracy.

“Prezado Juracy. Erguemos copos de champanhe em homenagem ao seu aniversário”.

Lomanto olhou, olhou, fez cara de quem não gostou, devolveu.

– Vavá, isso pode pegar mal. Você já tem os seus tremeliques com o Juracy e ele achar um deboche. Champanhe não se bebe em copos e sim em taças...

– Vou corrigir!

Saiu, foi ao correio, cravou novo telegrama.

“Prezado Juracy. Com referência ao nosso telegrama anterior, onde tinha ‘copos’, leia-se ‘taças’.”

