Hartung dá a receita a políticos que querem seguir boas práticas

Levado ontem ao presidente da Assembleia, Nelson Leal (PP), pelo diretor da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Paulo Hartung, que veio a Salvador participar de um congresso sobre eucalipto, acabou dando aula sobre boas práticas na vida pública.

Duas vezes deputado estadual no Espírito Santo, uma federal, prefeito de Vitória, ano passado resolveu pendurar as chuteiras na política quando estava no terceiro mandato de governador, muito bem avaliado, falava com Nelson quando chegaram os presidentes do TCE, Gildásio Penedo, e do TCM, Plínio Carneiro.

A cenoura – Hartung disse que a isca para atrair bons administradores é uma cenoura. Ou seja, mais dinheiro em caixa. E focar sobretudo num ponto, a educação, com a ressalva que de que no Espírito Santo deu saltos significativos e o Ceará está atingido grandes patamares.

Gildásio Penedo, do TCE, fez uma observação: os governos só podem legislar sobre 25% das receitas, especialmente a que vem do ICMS. O resto, é de verbas federais, já carimbadas:

– E na Bahia a Região Metropolitana de Salvador, mais a cidade de Feira de Santana, geram 82% do ICMS.

Ou seja, fica a imensidão do resto do estado com problemas e dinheiro curto.

Uma coisa boa: ficou acertado que nos dias 12 e 13 de março de 2020 a Alba fará mini-cursos para gestor. Hartung estará lá.

João Isidório mira Candeias

Sempre citado nas rodas políticas como prefeiturável em Candeias, o deputado estadual João Isidório (Avante), filho do federal Sargento Isidório, admite que o nome dele sempre tem sido ventilado por amigos, mas ainda é uma conversa muito prematura, carente de amadurecimento.

E tem alguma possibilidade de entendimento com o prefeito Pitágoras Ibiapina (PP), o Dr. Pitágoras?

– Claro que tem.

Targino, ainda sem ansiedade

Ao ser abordado ontem sobre a possibilidade de disputar a prefeitura de Feira de Santana em 2020, o deputado Targino Machado (DEM), líder da bancada da oposição na Assembleia, disse que tem negado sucessivamente que esteja predisposto, mas se diz surpreendido com um fato:

– Continuo sem ansiedade, angústia zero e vontade latente, mas mesmo assim o meu nome cresce.

Dizem em Feira que é caso para ACM Neto na causa.

Enfim, sai o ISS do buzu

Enfim, a Câmara de Salvador acabou a polêmica do projeto que isenta empresas de transportes coletivos de Salvador do ISS, o chamado ISS do Buzu.

Para anotar: na raiz da questão estão as empresas em dificuldades porque pagam R$ 180 milhões para a cessão das linhas e perderam uma fatia de passageiros para o metrô. Nos tempos em que o Setps imperava absoluto, distribuindo dinheiro a rodo, isso não existia.

TJ quer apoio dos prefeitos das 16 comarcas fechadas

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reuniu-se ontem com os prefeitos dos 16 municípios cujo fechamento das comarcas foi decidido na semana passada, para propor a instalação, em lugar delas, de Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc).

Detalhe: quem paga contas de água, luz e os funcionários são as prefeituras. Cada uma vai receber um ofício para saber quem vai aderir.

A ideia não foi lá muito bem recebida pelos prefeitos, muitos ainda inconformados com o fechamento da comarca. Vera da Saúde (PL), de Maragojipe, admite que não gostou:

– A gente perde a comarca e paga o prejuízo.

adblock ativo