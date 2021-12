Governo quer ‘banco de talentos’ para preencher cargos políticos

O governo de Bolsonaro quer editar, antes do Carnaval, um decreto criando o banco de talentos, que vai definir regras para a indicação de cargos do segundo escalão. Terça à noite, o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, reuniu-se com líderes políticos para dizer que o governo pretende acelerar as nomeações dos afilhados de deputados.

A ideia pretende resolver um problema que o governo Bolsonaro enfrenta: a desarticulação política. O banco de talentos tem a pretensão de evitar o toma lá, dá cá, nomeando pessoas com as mínimas condições técnicas.

Conselho de Neto — ACM Neto, que diz não querer nomear ‘nem um porteiro’, até para manter a independência, mas conversa com Bolsonaro e o próprio Onyx, que é do DEM, partido que ele preside, afirma que já deu dicas à cúpula do Planalto nessa linha, a da fórmula de acatar as indicações:

– Falei que eles poderiam pedir a quem está indicando três currículos para ver quem melhor se enquadra. Se porventura nenhum se enquadrar, pede mais três.

A sugestão, ao que parece, foi acatada. Neto diz que não há como ocupar cargos eletivos majoritários sem contemplar a questão política.

Bolsonaro quer tocar a reforma da Previdência e tem dificuldades. A oposição diz que nem precisa se esforçar para emperrar, ‘eles mesmos se atrapalham’. Vamos ver se o tal vai liberar os créditos.

Unanimidade contra Coronel

Com o projeto para acabar a cota de 30% para as mulheres nas campanhas eleitorais, o senador Ângelo Coronel (PSD) produziu um fato raro, a unanimidade contra.

Marcelino Gallo, líder do PT na Alba, disse que ele precisa ‘pensar nas mulheres com mais carinho’, uma alusão à Assembleia de Carinho, que ele tocou quando era presidente. Marcelle Moraes (PSDB), vereadora em Salvador, o chamou de misógeno (que tem repulsa a mulheres).

MDB tenta dar volta por cima

Eleito ontem presidente estadual do MDB, Alexsandro Freitas (ele já era presidente da comissão provisória) é ligado ao ex-deputado Lúcio Vieira Lima, mas diz que é do partido há mais de 20 anos e que a ideia é tocar o barco para construir tempo novo:

– Tenho independência total, aqui ninguém interfere, porque também ninguém é dono da verdade.

Ele diz que a missão principal é atiçar a militância sobretudo pensando em 2020.

Grato pela ajuda negada

Vendo agora o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do seu partido, o PP, todo enroscado com a Lava Jato, o deputado Aderbal Caldas diz que em 2014 chegou a pedir a ele uma ajuda de R$ 50 mil para a campanha, prontamente negada:

– Eu pedi a ajuda, mas agradeço muito a Deus por ele não ter me ajudado.

Semana passada a PF fez buscas na casa do senador, e Aderbal acha que, se a ajuda viesse, poderia estar no bolo.

Está aí o 10º Espiritoval, a folia à la Sargento Isidório

Começa hoje e vai até terça, na Fundação Dr. Jesus, em Candeias, a 10ª edição do Espiritoval, um Carnaval evangélico, idealizado pelo deputado Sargento Isidório para atender a clientela da entidade por ele idealizada para tratar drogados, hoje mais de 1.500.

– É uma maneira de nós tirarmos eles da folia, onde as tentações são grandes.

Antes, Isidório botava letras cristãs em antigas marchinhas de Carnaval, tipo ‘Corre, corre Satanás, que Jesus já vem’, mas este ano o tom será mais ‘espiritual’, a pedido de outros pastores.

No Espiritoval as bebidas se limitam a refrigerantes, sucos e água. Segundo Isidório, alcoólatras são mais complicados que outros, até por se tratar de uma droga legal.

