Governo faz jogo duplo no cacau: afaga um lado e aniquila a Ceplac

No momento em que o Ministério da Agricultura articula a edição de uma Medida Provisória para resolver o problema dos produtores de cacau endividados, um aceno positivo, também trabalha na direção oposta, uma decisão que praticamente extingue a Ceplac.

Explicando: com carência de pessoal para as funções de fiscais federais e agentes de atividades agropecuárias, o Ministério da Agricultura determinou a transferência de 611 funcionários da Ceplac para a Secretaria de Defesa Agropecuária, o que, na prática, decreta o fim da pesquisa e da extensão justo na hora em que eles celebram o avanço na produtividade e qualidade.

Sem mistura — Numa nota técnica, sem assinatura, mas oriunda da direção da Ceplac, está dito que há 32 anos ninguém lá é contratado. Nos bastidores, se diz que muitos dos técnicos requisitados vão pedir aposentadoria. Ou seja, o Mapa, não descobrir um santo para cobrir outro, vai deixar os dois descobertos.

E o que disse a ministra Tereza Cristina no encontro com deputados baianos para tratar do cacau?

O deputado Sandro Régis (DEM) evocou o testemunho da deputada Jusmari Oliveira (PSD), presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia, para afirmar:

— Ela disse que só trataria ali de cacau. O caso da Ceplac seria tratado com a Ceplac.

Ou seja, separou cacau de Ceplac. Em miúdos: a Ceplac está por um triz.

Ficha suja dá perda de 3 mi

Barra da Estiva, município do centro-sul baiano, perdeu R$ 3 milhões disponibilizados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional em cinco projetos, por estar com a ficha suja no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), do Tesouro Nacional.

O fato foi apontado ontem pelo deputado Marquinhos Viana (PSB):

— A Prefeitura é incompetente e o povo perde.

Por um lapso de memória

Historiador de formação, o deputado José Raimundo (PT) fazia ontem na Comissão da Fiol longo discurso sobre o pouco caso com a memória de Salvador, quando soltou essa:

— O desprezo pelo patrimônio público é sério. Onde está enterrado Roberto Santos, onde? Ninguém sabe.

Alguém lembrou que Roberto Santos está vivo. E ele:

— Oh, meu Deus! Eu quis dizer Edgard Santos, o pai de Roberto, que está no Museu de Santa Tereza!...

Damares reina na Princesa

Depois de ter aprovado o título de Cidadão Feirense para o presidente Bolsonaro, a Câmara de Feira voltou de novo à pauta federal: aprovou o mesmo título para a ministra Damares Alves (Mulher e Família), iniciativa do vereador Isaías Diogo (PDT).

O também vereador Edvaldo Lima (PP) tentou outra homenagem a Damares, a Comenda Maria Quitéria, mas fracassou. Essa caiu por falta de votos. O detalhe: ambos os edis são evangélicos.

Ademário tenta unir o PT em Salvador focando 2020

Pergunta ao deputado Robinson Almeida ontem no restaurante da Assembleia: como você se sente sendo prefeiturável em Salvador tendo sido derrotado nas eleições do PT domingo?

— Estou aqui almoçando com ele.

Ele era Ademário Costa, o novo presidente, que desbancou Gilmar Santiago, da ala de Robinson. Missão do novo presidente, diz o próprio, e por isso ele estava lá: unir o partido pensando em 2020.

— Se não nos unirmos até o fim do ano, vai ficar difícil brigar por uma candidatura própria.

Ademário diz que no partido tem seis nomes, os deputados Nelson Pelegrino, Valmir Assunção, Jorge Solla e Robinson Almeida, mais Moisés Rocha e Vilma Reis.

— Vou conversar com todos.

REGISTROS

Luisa Hanune 1

Luisa Hanune, secretária geral do PT da Argélia, três vezes candidata à presidência, ontem condenada a 15 anos de prisão por razões políticas, foi alvo de protestos de solidariedade em 90 países. Em Salvador, o palco foi o plenarinho da Assembleia, onde líderes de partido de esquerda deram uma coletiva denunciando o caso.

Luisa Hanune 2

O deputado Jacó (PT), um dos que protagonizaram a coletiva, diz que a luta de Hanune também ‘é nossa’:

— O que acontece lá tem muita semelhança com o nosso país e o Brasil não pode virar uma Argélia.

Gurilândia

Todo amor que houver nesta vida. Gurilândia ontem, hoje e amanhã, é o livro que a Gurilândia International School vai lançar sábado (10h) na Land School (rua José Wilsom de Vasconcelos, Federação), para marcar o aniversário dos seus 60 anos.

Bebeto lá

Bebeto Galvão, ex-deputado federal do PSB, hoje suplente de senador, que era o representante do governo baiano em Brasília, agora vai trabalhar como assessor do gabinete de Rui Costa. Foi nomeado ontem.

adblock ativo