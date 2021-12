Governo dá a largada no processo para construir a Salvador-Itaparica

O governo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 14, a abertura de prazo para os interessados na PPP da ponte Salvador-Itaparica e Sistema Viário do Oeste (SVO) se manifestarem. De agora até o dia 22 de fevereiro para as empresas apresentarem o procedimento de manifestação de interesse (PMI).

De saída, compraram o edital cinco empresas chinesas, a CCC, a CRBC, a CR-20 e as Crec 2 e Crec 14, além da baiana OAS (que ninguém acredita que possa ter chance).

Bondades — Além da ponte, o DO trouxe também outras iniciativas de peso, como se o governo, após a reforma administrativa que funcionários batizaram de pacote de maldades, soltasse agora o pacote de bondades de fim de ano, com a assinatura de três protocolos importantes. Veja:

1 - Copixaba – A MCA Projects Holding FZE, empresa com sede nos Emirados Árabes, pretende produzir 20 mil toneladas de cacau por ano em Copixaba, Xique-Xique, um investimento previsto de US$ 37 milhões. Vai plantar 10 mil hectares de cacau e já tirar de lá o chocolate pronto.

2 - Miolo – A Miolo, que já produz dois milhões de litros de espumante (vinho e champanhe) em Casa Nova, vai montar uma fábrica de suco (uva incluso) em Barra. Já há uma fábrica lá, área que era da extinta Sudic.

3 - Porto Seguro – Um grupo alemão manifestou interesse em construir um novo aeroporto, padrão internacional, na terra mater.

A Alba ainda com segurança

Deputados dizem que a Assembleia fará segunda a última sessão do ano, mas ainda com o esquema de segurança que foi montado quarta passada, após a invasão do plenário terça.

Vão ser votados a PEC que limita o teto do servidor estadual ao salário do governador, a LDO e o projeto que reduz o valor das comissões a professores, conforme a pós-graduação. É nisso que está o medo. A APLB foi das mais ativas esta semana.

Gualberto e a despedida

João Gualberto (PSDB) despediu-se da Câmara esta semana fazendo um discurso em que deu balanço do mandato, ao longo dos últimos quatro anos.

Empresário, Gualberto admite que não gostou muito do parlamento e diz que vai ficar na política, mas descarta a ideia de se candidatar a prefeito de Mata de São João, município que já administrou em duas gestões.

Ou seja, se voltar a se candidatar, será em 2022.

Maracujá, o top dos sucos

E já que estamos falando na produção de sucos, os produtores baianos da área norte da Bahia, que exportam a maior parte, dizem que o maracujá é o rei da preferência entre europeus. Vem depois a acerola-verde, muito rica em vitamina C.

O Brasil é o maior produtor mundial de suco de maracujá, com 330 mil toneladas por ano em 33 mil hectares. A Bahia é o maior produtor, com 77 mil toneladas em 7,8 mil hectares.

Leão diz que Santa Luzia abre os olhos da Bahia

O pacote de protocolos, mais o início do processo licitatório da ponte Salvador-Itaparica, segundo o vice-governador João Leão, foi uma bênção de Santa Luzia, a protetora dos olhos.

Segundo Leão, o conjunto abre um novo olhar dos baianos para as iniciativas que visam diminuir a pobreza, gerar mais empregos e também mais renda para o estado.

– O Rio de Janeiro tem pouco mais de 1.200 km² de área, uma população de 15 milhões de habitantes e arrecada R$ 95 bilhões. A Bahia 567 mil km², 15 milhões de habitantes e arrecada R$ 44 bilhões. Eles têm 3.500 km de estradas para cuidar. Nós temos 41 mil.

Os protocolos correm atrás de diminuir o tamanho dessa diferença. O caminho é esse.

