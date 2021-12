Governadores deixam Bolsonaro de lado e impõem agenda positiva

Se alguém imaginou que o encontro dos governadores do Nordeste ontem em Salvador seria um tiroteio ‘paraíba’ em direção ao Planalto, errou. Os sete governadores presentes (dois, Ceará e Alagoas, mandaram os vices) não se esquivaram de falar do assunto, mas deram outro tom, o de que a união faz a força.

O Nordeste tem 55 milhões de habitantes, é 33% da população nacional e tem apenas 9% do PIB. Eles consolidaram ontem o Consórcio do Nordeste, uma instituição com CNPJ próprio que vai comprar remédios e equipamentos hospitalares em conjunto, interconectar a região com fibra ótica, da educação à segurança, correr atrás de investidores, especialmente para a energia renovável (eólica e solar) com uma agenda internacional de viagens conjuntas para a Europa, a começar em novembro.

Falas — Todos festejaram o consórcio como algo positivo. Veja as falas, a começar com Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte:

– O consórcio é bem anterior ao momento atual. O encontro mostra força política, coesão, mais inclusão.

Wellington Dias (PT), do Piauí, sobre segurança:

– Montamos uma central (no Ceará) e já estamos colhendo os frutos. Os índices de criminalidade, que eram assustadores, caíram.

Rui Costa:

– Queremos um planejamento estratégico. E vamos ajudar o Brasil a crescer.

Flávio Dino alivia o tom

Figura bastante aguardada ontem no encontro dos governadores do Nordeste, Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, chamado na semana antepassada de ‘Paraíba’ por Bolsonaro, foi o último a chegar. E pegou leve ao ser abordado sobre o episódio com o presidente:

– O Consórcio deixa claro a diferença entre nossas formas de governo. Temos uma agenda positiva diante de um governo (federal) sem agenda de desenvolvimento.

Coronel insatisfeito

Quem também não anda nada satisfeito com o governo é o senador Ângelo Coronel (PSD). Presente ontem no encontro dos governadores do Nordeste, ele disse: ‘Não podemos ser tratados da maneira vil como estamos sendo’.

E antecipou que, caso Bolsonaro insista em querer emplacar o filho Eduardo como embaixador do Brasil nos EUA, estará contra:

– Um fritador de hambúrguer não pode ser o representante do Brasil.

Fátima Bezerra e as mulheres

Terceira mulher a governar o Rio Grande do Norte (antes dela teve Wilma Faria – 2003 a 2006, e Rosalba Ciarlini, hoje prefeita de Mossoró – 2011 a 2011), Fátima Bezerra (PT) diz que para ela, pessoalmente, é um desafio, mas no conjunto do País, tem algo a lamentar:

– Imagine você que entre os 27 estados eu sou a única mulher. É muito pouco. Isso quer dizer que as mulheres ainda têm muito a avançar na política.

Otto diz que vai rever a posição sobre Previdência

O senador Otto Alencar (PSD), que no primeiro turno de votação da reforma da Previdência orientou os cinco deputados federais do partido a votar a favor do projeto do governo, admite que a posição agora é outra.

Ele diz que negociou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro Paulo Guedes (Economia) a liberação da fatia baiana da cessão onerosa (a liberação de campos para exploração de petróleo), que no conjunto dá em torno R$ 106,5 bilhões, algo que geraria R$ 450 milhões para a Bahia.

– Não aconteceu, e eu estou muito cético. Eles não cumpriram a parte deles. Tem também a revisão do Pacto Federativo, nada feito. Eu, por exemplo, no Senado vou votar contra.

