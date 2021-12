Forte São Marcelo, a joia da coroa, vai indo naquele velho vai não vai

O Forte São Marcelo, a joia dos cartões-postais de Salvador, está de novo em pauta. A relíquia do Brasil Colonial que foi construída em 1623 para defender a cidade e bombardeou cinco vezes, está mesmo só para contemplação. Já teve uso mais proveitoso, por dois anos, até 2011, quando o Iphan resolveu fechar. E assim está.

O Iphan dizia que precisava de obras de infraestrutura. Gastou R$ 14 milhões e fez. Falta hidráulica e rede elétrica. E está na espera.

Efeito cascata — As visitações públicas foram suspensas em 2011 e veja um exemplinho do efeito cascata do tamanho da perda. Zezito Fernandes, o dono do barco que transportava os passageiros do Mercado Modelo até lá, desconstruiu o barco em formato de caravela para transformá-lo num pesqueiro.

— Só para limpar as cracas eu gastava R$ 5 mil por ano.

Cláudio Tinôco, secretário de Turismo de Salvador, está no aguardo de uma proposta para assumi-lo, como já faz com os fortes Santa Maria e São Diogo, que terceirizou, e o casamento vai bem.

A Prefeitura idealiza botar no Centro Histórico o Museu da História de Salvador, onde ficará também o Arquivo Público. E Roberto Duran, presidente do Conselho Bahiano de Turismo, sugere o forte também como ponto de visitação das áreas de naufrágios na Baía de Todos-os-Santos.

— Uma configuração dessas ficaria bem harmonizada.

No mais, o forte também espera Bolsonaro.

Praia do Forte pede socorro

E por falar em forte, comerciantes de Praia do Forte, a pérola do Litoral Norte, estão em ebulição. Cobram da Prefeitura de Mata de São João um mínimo de ordenamento no núcleo urbano da vila, com ruas e becos ocupados ao Deus dará, o que resulta numa monumental bagunça.

Eles dizem que lá a ação da Prefeitura de Mata é zero. O que muito preocupa, porque com a chegada do verão a bagunça vai virar bagunçaço.

Empresários e mais emprego

Lembra aquela ideia de alguns empresários para cada colega contratar alguém pobre de salário mínimo com carteira assinada? Colou. Terça num almoço na Casa do Comércio eles vão lançar a campanha Empresas Unidas Contra o Desemprego, puxada pela nata do empresariado baiano via Fieb, Fercomércio e Faeb.

A ideia bateu tão bem que 17 outros estados embarcaram. E com isso virou raridade: antes de nascer já pariu.

De olho no bolo federal

Os deputados federais baianos que se aninharam ou estão se aninhando no entorno de Jair Bolsonaro atiçam o olho para algo em torno de 40 cargos federais na Bahia, os mais cobiçados Codeba, Codevasf, DNOCS, Funasa, Chesf e também a Caixa.

Até agora, em tudo que Bolsonaro meteu o bedelho não ouviu lideranças e nem partidos. Mas os baianos acham que no final, a bancada federal é quem dará as cartas.

Salinas se segura do baque com camarão e mariscos

Salinas da Margarida, um aprazível recanto da Baía de Todos-os-Santos, viveu desde que os portugueses lá se instalaram de pesca e mariscagem. Vislumbrou um tempo novo com o estaleiro enseada do Paraguaçu, que fica próximo, em São Roque do Paraguaçu.

Segundo o prefeito Wilson Pedreira (PSB), 500 leitos de hotéis e pousadas estão fechados, com os donos endividados. Espera agora a marina que o governo vai começar a construir lá, investimento de R$ 14 milhões.

— Em Salinas 70% são pescadores e marisqueiras. A marina casa com isso.

No embalo, quem gosta de siri, caranguejo, camarão e afins, no próximo fim de semana tem o festival de gastronomia lá. É o que salva.

