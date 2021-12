Foi tudo light no acordo da Alba. Até cachaça da boa rolou na mesa

É óbvio que numa disputa de quatro em que três sobram sempre há alguns resmungos, como o de Alex Lima (PSB): ‘Foi o acordo possível, não o desejado’. Ou o de Adolfo Menezes (PSD), mais contido: ‘Só não ter disputa, foi muito bom. Para o governo, é claro. Também porque deu um reequilíbrio às forças de sustentação’.

Ou também de Rosenberg Pinto (PT), para quem ‘um acordo envolvendo dois períodos (Nelson Leal agora e Adolfo depois) ‘mata as expectativas dos demais’.

Mas no atacado, as negociações que elegeram o deputado Nelson Leal (PP) como futuro presidente da Assembleia foram tranquilas. Prevaleceu o consenso de que nas circunstâncias atuais, não convém problemas na base de Rui.

Festa familiar — Aliás, se afunilaram sexta-feira, quando Nelson Leal aproveitou o aniversário da filha e convidou Alex, Adolfo e Rosemberg. Os três foram. Tragaram a festejada cachaça Anízio de Santiago, cujo preço no mercado oscila entre R$ 329 e R$ 1550 a garrafa. Por mais cara que seja, saiu barato. Todos saíram duas da madrugada, e o acordo quase selado, sinal de que a cachaça fez efeito.

Isso aconteceu domingo, no Palácio de Ondina, em almoço com carne de sol de Itororó, levada por Rosemberg, que deu o tom da conversa:

— O governo do PT na Bahia faz um diferencial, digamos assim, na linha do governo federal. A unidade agora é fundamental.

Pastor Tom está quase lá

Ewerton Carneiro da Costa, o Pastor Tom, vereador em Feira de Santana no terceiro mandato e também pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, eleito deputado estadual este ano pelo Patriota, partido ameaçado de extinção pela cláusula de barreira, admite que pode passar a integrar a base de Rui Costa, como falam:

– Estamos conversando. Até agora, ainda não tem nada fechado, mas a conversa está fluindo bem.

Concurso vai ser anulado

Suspenso por decisão da desembargadora Sílvia Zarif, do TJ-BA, confirmada pelo presidente do STF, Dias Toffoli, o concurso da Assembleia que deveria acontecer dia 16 vai morrer na praia.

O presidente da Alba, Ângelo Coronel, estava ontem decidido a anular o edital. Com isso, as decisões judiciais caem. E também a situação financeira da Alba não é boa. A decisão de fazer ou não vai ficar com o sucessor dele (leia-se Nelson Leal-PP).

APLB quer que Rui dialogue

Marilene Betros, diretora da APLB, estava ontem no protesto dos servidores insatisfeitos com o aumento da contribuição previdenciária de 12% para 14%:

– Não é justo que nós, funcionários públicos, estejamos com quatro anos sem reajuste, nem ao menos da inflação, e agora receba aumento de alíquota previdenciária. Queremos que o governo sente e converse, discuta outras formas de compensar o déficit.

Feirenses vão protestar contra a extinção do CIS

O número de insatisfeitos com as reformas de Rui Costa, já bastante expressivo ontem na Assembleia, vai ganhar mais gordura hoje. Um grupo de empresários e lideranças de Feira de Santana decidiu ontem que vai marchar rumo ao Legislativo para manifestar a insatisfação com o que considera um retrocesso.

Segundo o prefeito Colbert Martins, o Centro Industrial do Subaé era municipalizado até que João Durval, quando governador, resolveu estadualizar para ampliar a sua dimensão:

– Temos lá 550 indústrias entre pequenas, médias e grandes, com mais de quatro mil funcionários. O fim do CIS atinge Feira, Amélia Rodrigues, Conceição de Feira e Jacuípe. Confio que Rui Costa vai rever esta decisão.

