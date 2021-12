Fiol espera também o Inema liberar a água

Um grupo de empresários do consórcio Betech-Cilan, que cuida do Lote 5 da Fiol (de Caetité até a ponte do São Francisco, em Serra do Ramalho) esteve ontem com a deputada Ivana Bastos (PSD) pedindo apoio.

Segundo Ivana, só falta o Governo Federal liberar o edital de concessão para os chineses, interessados na construção e exploração, entrarem na parada, mas há outro entrave baiano, as licenças ambientais.

— Para o Inema liberar a outorga para a perfuração de poços artesianos, de onde é tirada a água para as obras, dura de um a cinco anos. É simplesmente lamentável.

Segundo Ivana, os chineses já fizeram acordo com a Bamin, vão entrar na mineração, na construção e exploração do Porto Sul e na própria Fiol.

— O projeto cria um novo vetor econômico na Bahia. Infelizmente, parece que alguns não se dão conta.

Só há um probleminha: o Brasil não é a China.

Amauri, do uai ao oxente

Mineiro de Uberaba, Amauri Lima, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), vai receber hoje o título de Cidadão Baiano. Ele ocupa o cargo pela segunda vez, a primeira quando César Borges era o ministro. A deputada Ivana Bastos (PSD), autora da homenagem, diz que Amauri tem relevantes serviços prestados à Bahia.

— Ele chegou aqui falando uai e agora já está falando oxente.

Camaçari lança Ronaldo

José Ronaldo, o candidato do DEM ao governo, vai fazer a primeira aparição política amanhã em Camaçari, com as presenças de ACM Neto e Rodrigo Maia, este o presidente da Câmara que até agora não decolou como presidenciável.

Fala José Tude (DEM), vice-prefeito de lá:

— Não é um simples encontro. Vai ser o lançamento de Zé Ronaldo.

Enquanto a união não vem, Ronaldo vai tocando.

Fogo amigo na Princesa

O jornalista Jair Onofre, do site Bahia na Política, de Feira de Santana, conta que tem furdunço estadual na Princesa do Sertão.

A questão: a vereadora Eremita Araújo, do PSDB, ou tucana, assinou proposta que concede a Comenda Maria Quitéria, a mais alta honraria da Câmara, ao governador Rui Costa.

Lá se diz que ninguém sabe se ela quer agradar Rui ou atingir Zé Ronaldo, o candidato do DEM, que é da terra.

Zé Neto e Fabíola, chumbo no (intenso) tiroteio amigo

Como diriam os colunistas das antigas, não chamem para a mesma mesa a deputada Fabíola Mansur (PSB) e o deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia.

O caso: uma série de projetos foi votada anteontem em sessão que se estendeu até às 22h. No fim, um projeto de Fabíola que obriga Embasa e Coelba a darem aviso prévio antes de cortar água ou luz foi aprovado, mas Zé Neto forçou a anulação. O deputado Antonio Henrique (PP), vice-líder, assinou, dispensando formalidades. Zé Neto acusou Fabíola de ter manobrado porque ela sabia que ele não iria consentir. E ela:

— Ou você retira o que disse ou não será mais o meu líder.

Não retirou e a votação foi anulada.

adblock ativo