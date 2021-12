Filho do vice de Lula, Josué Alencar avalia candidatura própria

Já está nas mãos de Josué Alencar (PR-MG), filho do ex-vice-presidente da República José Alencar, a pesquisa de intenção de votos para uma possível candidatura ao Planalto. Ele deverá responder ao partido até esta segunda-feira, 25, se concorre ou não. A sigla sabe que o desempenho de Alencar foi aquém do esperado. O principal agravante para este cenário é o desconhecimento do grande público. Diante da situação, o líder do PR, o deputado baiano José Rocha, avalia que há dois cenários. Um deles é o apoio do Partido dos Trabalhadores.

Mesmo que o PT tenha oficializado o nome do ex-presidente Lula como candidato, o parlamentar ainda crê em uma chapa conjunta:

– Josué Alencar veio ao PR, aconselhado pelo Lula, para ser o vice dele, na época que Lula não estava com esse processo. A candidatura do Lula é só para o candidato que substituí-lo mais à frente ganhar força. É ridículo apoiar um candidato sabendo que ele não será candidato. Não vamos embarcar numa dessa.

Sem a aliança com o PT, o PR já articula com outros partidos para fechar parcerias. Recentemente, Josué Alencar teve reunião com a bancada do PP na Câmara dos Deputados e recebeu diversos elogios dos progressistas. Neste mar de incertezas, uma afirmação categórica do deputado José Rocha deixa clara a posição do PR para o que pretende ao seu presidenciável:

– Ele não será vice de ninguém.

Paga quem tem bala

José Rocha (PR) diz que o partido não destinará recursos a eventual campanha presidencial. Parlamentares da legenda temiam uma revisão dos recursos que receberam em função de uma realocação. De acordo com Rocha, o dinheiro para custear a campanha seria do empresário mineiro.

– Não iria recurso do PR para a candidatura de Josué Alencar. Se ele for candidato, gasta sozinho. Ele tem bala para isso – esclarece.

Palocci e seus 35 mi a menos

Preso desde 2016 pela Lava Jato, e condenado a 12 anos e dois meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Palocci teve seu acordo de delação com a PF validado pelo Supremo.

A Lava Jato apreendeu R$ 70 milhões de Palocci. Investigadores disseram que ele vai sair com R$ 35 milhões, ou seja, a Justiça deverá manter o ex-ministro metade menos rico, ainda que atrás das grades.

Nova reitora na UFSB

A professora Joana Angélica Guimarães da Luz tomou posse como reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, em cerimônia realizada no Ministério da Educação essa semana.

Prestigiaram a posse os reitores de inúmeras universidades do Nordeste.

A Reitora possui Doutorado em Engenharia Ambiental pela Cornell University (EUA) e Estágio pós-doutoral na Brown University (EUA).

PCdoB baiano com Rui: ainda tem conversa

Não passou de mal entendido a preocupação do PCdoB com uma possível quebra na aliança com o Partido dos Trabalhadores para o governo na Bahia. Os comunistas trabalhavam com a informação de que Rui anunciaria a chapa ainda esta semana, o que ligou o alerta na legenda, que ainda não havia sido procurada pelo governador. O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA) ressaltou que Rui prometeu “que antes de qualquer definição da chapa vai conversar conosco”. O pleito do PCdoB é por uma vaga de titular na disputa ao Senado Federal, mas se contentaria com uma suplência na Casa Legislativa e o apoio a pelo menos três candidatos à Câmara dos Deputados.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Conselho amigo

João Saldanha, o gaúcho de Alegrete que morreu em julho de 1990, dias depois do fim da Copa da Itália, quando era um dos mais destacados cronistas esportivos brasileiros, ex-técnico do Botafogo e da Seleção, tinha entre seus amigos Cristovão Rodrigues, baiano de Valença que fez carreira em Salvador, a quem ele chamava de 'Baiano'.

Lá um dia Cristovão foi ao Rio comentar um jogo de Flamengo e Bahia para a Rádio Sociedade, ao lado do narrador Fernando José, que depois se tornaria prefeito de Salvador. Encontrou Saldanha, bateram longo papo, na saída o amigo se prontificou a deixar os dois num ponto da cidade mais perto do hotel, acionou o seu fusquinha verde e tocou em frente.

Parou na Cinelândia, despedidas amáveis, já ia saindo quando Saldanha parou o carro e gritou:

— Ô Baiano, você e Fernando, ouçam aqui!

Os dois voltaram e ele:

— Se abracem, formem um casal, que ninguém aí vai mexer com vocês. Aqui é o território dos gays!

