Fernando Gomes e o espirito de porco do ‘morra quem morrer’

Desde 1976, quando elegeu-se prefeito de Itabuna pela primeira vez, 44 anos atrás, Fernando Gomes já esbanjava o jeitão tipo destrambelhado, sem papas na língua. Chamavam ele de Fernando Cuma. E explicavam: lá um dia alguém perto dele o chamou: ‘Fernando?’. E ele respondeu: ‘Cuma?’.

Falavam para exaltar a rudeza com tempero de pouco estudo do prefeito. Nem por isso fracassou. Agora, aos 81anos, no quinto mandato, vira notícia nacional pela porta dos fundos, com um vídeo bombástico. — Dia 9 eu vou abrir, morra quem morrer!

DOSE DUPLA — Ora, Fernando já disse que não será mais candidato e daqui a seis meses pendura as chuteiras; o futuro é o pijama, por que na despedida deu uma resposta tão cavernosa, confessando explicitamente que iria praticar um ato que mata gente?

O caso expõe um problema do Brasil, a falta de uma coordenação permitiu que cada um faça como bem quer e a pandemia está virando pandemônio. Outro: foco de governante deve ser sempre o interesse público, na disputa entre salvar vidas e CNPJs, Fernando ficou com os CNPJs.

É um erro primário para quem tem tanta experiência, Na outra ponta está ACM Neto. Ao ser abordado sobre manifestações em sua porta pedindo a abertura do comércio, deixou claro o que vem fazendo: seguir a ciência:

— Eu tenho espírito público e não espírito de porco. A carapuça cabe bem ajustadinha em Fernando.

Raíssa, a médica bolsonarista é demitida e agita terra mater

A médica Raíssa Soares foi o assunto do dia ontem no sul da Bahia. Um dos arautos da campanha de Bolsonaro em Porto Seguro e trabalhando na equipe de combate à Covid do Hospital Luís Eduardo Magalhães, ela estava na linha de frente da guerra e receitando para os pacientes hidroxicloroquina.

Domingo ela participou de uma live patrocinada por Paulinho Tô a Toa, candidato a prefeito do DEM, e como ex-senador Magno Malta. No meio do papo ela se queixou da falta de hidroxicloroquina. Para a surpresa dela, Bolsonaro se manifestou na live. Disse que ia mandar e mandou. Ontem o Diário Oficial do Estado publicou a demissão dela.

Bastoupara agitar o vespeiro, todo mundo dizendo que foi perseguição política. O hospital disse que a demissão foi porque ela, com outros compromissos, não estava conseguindo dar os seus plantões. E ela própria divulgou vídeo reafirmando isso. Mas...

Ano letivo de 2020 em pauta

Numa videoconferência com líderes da APLB para discutir a volta às aulas, o secretário Jerônimo Rodrigues (Educação) disse que o governo elaborou protocolos a serem seguidos em caso de volta às aulas durante a pandemia.

A questão essencial é garantir a segurança de professores, funcionários e alunos. E isso passa necessariamente pelo rigor nas questões sanitárias. Fazer isso no conjunto da rede não é tão simples assim.

Em plena pandemia, e eis que Jequié fica sem prefeito

Diz o deputado Euclides Fernandes (PDT) que o povo de Jequié, a principal base dele, sofre mais que os outros nos dias atuais.

Além da guerra contra a Covid, tem também um sério problema político. 15 dias atrás, a Câmara cassou o prefeito Sérgio da Gameleira (PSB), acusando-o de uma série de irregularidades em licitações, 24 horas depois ele voltou com uma liminar do TJ. Ontem, a PF bateu na porta dele na Operação Old School e o afastou por cinco dias, decisão do TRF-5, para apurar as mesmas denúncias.

— Isso cria muita instabilidade na administração num momento em que ela deveria estar mais ajustada. Imagine você, pandemia, crise política e campanha eleitoral.

REGISTROS

Esforço possível

Alguns candidatos até tentaram botar a cara no 2 de Julho fazendo carreatas com faixas e cartazes. Um deles foi o deputado federal João Carlos Bacelar, candidato a prefeito de Salvador pelo Podemos. A faixa era vistosa: ‘Bora Bacelar’. Tinha candidatos a vereador também. Como eficácia de propaganda eleitoral, vale a pena?

Chama viva

Em vias de completar 83 anos, se protegendo da Covid de todas as formas, o vereador Edvaldo Brito (PSD) disse que o 2 de Julho, ‘sem desfile, sem caboclo, sem vaias nem aplausos, faz muita falta, sim, mas o povo baiano mostrou-se maior celebrando nossos heróis’.

Penalty a favor

A Cambuci, gestora da marca Penalty, vai investir R$ 45,7 milhões na ampliação das suas fábricas em Itabuna e Itajuípe. João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico, diz que se uma empresa amplia os seus investimentos ‘é sinal de que os negócios vão bem’.

Novo momento

Eduardo Vasconcelos (PSB) festejou a decisão do STF derrubando a decisão do TJ-BA que o proibia de reabrir o comércio. Mas fez outro decreto mantendo tudo fechado. ‘O momento é outro’.

