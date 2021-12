Falta de convergência na política nacional contamina os petistas

No embalo do Fórum Social Mundial os petistas têm discursos distintos sobre o comportamento do partido nas eleições deste ano. O exemplo mais notável é o do governador Rui Costa e o da senadora Gleisi Hoffman, de Santa Catarina e presidente nacional da agremiação.

Rui diz que o partido deve virar a página do impeachment e marchar para o futuro, inclusive cogitando a possibilidade de apoiar um candidato de outro partido caso Lula não possa se candidatar, a exemplo de Ciro Gomes (PDT) e também aceitando os votos dos que apoiaram o impeachment, conforme afirmou em entrevista ao site UOL.

Fora Dilma - Gleisi diz que respeita Rui, mas afirma que essa não é a opinião da maioria da militância. E reafirma a tese de que Dilma foi vítima de um golpe, o que se configura ‘um atentado contra a democracia’.

O fato é que, no embalo do Fórum Social Mundial, os petistas, inclusos os baianos dos médio e baixo clero, também refletem a imensa falta de convergência que marca o embate de 2018, no conjunto e também no PT, especialmente os candidatos, ostensivamente também bastante divididos.

Lula, por exemplo, é disputadíssimo para fotos que irão ser expostas nos quatro cantos da Bahia, mas Dilma divide as opiniões. Metade quer fazer fotos com ela, mas outra metade foge da ideia como o diabo da cruz.

Otto ironiza as vaias de Dinha

O senador Otto Alencar, futuro homem forte do governo baiano durante a campanha eleitoral, diz que o prefeito de Simões Filho, Dinha (MDB), líder de um grupo que vaiou Rui Costa segunda quando ele foi lançar a Policlínica dos municípios do entorno de Salvador, criou uma nova profissão na cena política:

- A de vaiador profissional. Gente que recebe dinheiro para vaiar quem o chefe ordena.

Prefeitos botam royalties no jogo

Correndo por fora do Fórum Social Mundial, os prefeitos baianos vão se reunir amanhã e sábado no Senai Cimatec trazendo para cá os ministros Ricardo Barros (Saúde) e Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia).

Vão discutir as chamadas ‘cidades inteligentes’, a tecnologia a serviço da administração pública, mas um ítem da pauta é palpitante. Os municípios têm direito a 25% dos royalties do petróleo e a Bahia nunca pagou.

A bala perdida que ainda coça

O deputado Luciano Ribeiro (DEM), líder da oposição na Assembleia, se diz perplexo com o silêncio do governador Rui Costa e do secretário da Segurança, Maurício Barbosa, com a bala perdida que apareceu na mesa do líder da oposição na casa (que na ocasião, segunda da semana passada, ainda era Leur Lomanto):

- Trata-se de um poder, o Legislativo. E não dão nem uma palavrinha. Isso me parece um desdém.

‘O poder não pode tudo’, uma pedida das mulheres

Um grupo de servidoras da Assembleia, especialmente da assessoria de imprensa, foi ontem à Comissão dos Direitos da Mulher propor para discussão um anteprojeto intitulado ‘O poder não pode tudo’, que visa prevenir ou combater o assédio (sexual e moral) na Casa. A ideia foi muito bem recebida e as deputadas Neusa Cadore (PT) e Mirela Macedo (PSD) garantiram que as oito mulheres deputadas vão topar a briga.

Aliás, Neusa chegou a sugerir a realização de uma sessão sem gravação, para que cada uma sinta-se à vontade de soltar o verbo.

Lá, como em outras instâncias dos poderes, o poder não pode tudo, mas quase sempre derrapa, em todos os níveis.

REGISTROS

O adeus a Tião 1

Sebastião Castro, o Tião, médico, filho de Ribeira do Pombal que foi prefeito de Vitória da Conquista, deputado estadual duas vezes, quando foi secretário da Constituinte baiana em 1989, partiu ontem aos 78 anos, vítima de um infarto fulminante. Está sendo velado no Memorial Régis Pacheco, em Conquista.

O adeus a Tião 2

Ewerton Almeida, também ex-deputado dos tempos de Tião, lamentava ontem a morte do amigo: ‘Era um dos caras mais retados que eu já conheci, pela retidão e integridade’. Será sepultado hoje em Conquista.

Olho nos olhos

Começa hoje no Othon a 24ª edição do Congresso Norte e Nordeste de Oftalmologia com profissionais do Brasil e do exterior. O baiano Vespasiano Santos, também ex-deputado, será o presidente de honra, junto com Deusdete Pastor (in memoriam).

Cremeb 60 anos

A Câmara de Salvador realiza hoje (19h) sessão especial para marcar a passagem do aniversário de 60 anos do Conselho Regional de Medicina (que aconteceu dia 10, sábado passado)

