Fake news, a mentira turbinada pelas redes, eis o grande desafio

Fake news significa notícia falsa, mentira. No paleolítico da comunicação, é a fofoca, sempre corrente nos embates políticos de boca em boca, agora com o pomposo nome porque é associada a uma ferramenta poderosa, a internet, que também dá suporte ao lixo midiático (leia-se lixo moral).

No debate Contra a pior fake news, o bom jornalismo, ontem realizado na ABI, promovido pela própria ABI, Sinjorba e Faculdade de Comunicação da Ufba, com a presença do senador Ângelo Coronel (PSD), presidente da CPI das Fake News, e da deputada Lídice da Mata (PSB), relatora, ficou evidente a vastidão do problema.

Painel - Veja alguns tópicos do painel traçado lá:

1 - Coronel citou que 25 milhões de crianças de 9 a 17 anos usam as redes sociais, o equivalente a 86% da nossa juventude. Ou seja, toda uma geração sofre influência das fakes.

2 - Só o zap cancela dois milhões de contas com perfis falsos por dia.

3 - Alguns servidores, como o Twitter, não têm CNPJ no Brasil, não há como enquadrá-lo no País.

3 - Os campeões mundiais das fakes são Turquia, México e Brasil.

4 - E por fim Lídice lembrou que na CPI alguns deputados, especialmente os do PSL de Bolsonaro, tudo fazem para travar os trabalhos. Ou seja, passam a sensação de que se nutrem disso.

A diretora da Facom, Suzana Barbosa, quer ampliar o debate lá. Tudo o que vier nessa linha é bem-vindo.

Eduardo em maus lençóis

Eduardo Vasconcelos (PSB), que em 2014 foi candidato a vice-governador na chapa de Lídice da Mata, agora no terceiro mandato como prefeito de Brumado, está em maus lençóis.

A Justiça Eleitoral cassou o mandato dele e do vice Édio Pereira (PCdoB), acusados de abuso de poder econômico em 2016. Eduardo, que pretende disputar a reeleição ano que vem, agora está nas mãos do TRE. Se a sentença for confirmada, ele dança.

Gaudenzi no novo centro

Deputado e vereador faz indicação para tudo, o que tecnicamente não vale nada, mas Atanázio Júlio (PSDB), vereador em Salvador, fez uma indicação para ACM Neto que tem tudo para colar: botar o nome no novo Centro de Convenções da Boca do Rio de Paulo Gaudenzi.

Falecido no início de fevereiro deste ano, Paulo Gaudenzi é tido como o grande nome do turismo na Bahia, até hoje sequer imitado, muito menos igualado.

Consórcio e CPI, as apostas

Presente ontem na ABI no debate sobre as fake news, Jonas Paulo, ex-presidente do PT e hoje no comando do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia, diz que no Brasil hoje duas grandes propostas estão em pauta, o Consórcio do Nordeste e a CPI das Fake News:

– E ambos pilotados por baianos, o consórcio com Rui Costa e a CPI com Ângelo Coronel e Lídice da Mata. Isso é que é o melhor.

O homem que ameaçou Coronel se diz um bêbado

Lembra aquela história da semana, em que o senador Ângelo Coronel (PSD), logo após ter assumido a presidência da CPI das Fake News, foi ameaçado de morte?

A Polícia Legislativa do Congresso investigou o caso e chegou ao responsável. Trata-se de Farley Oliveira Almeida, piloto de avião que tem uma filha policial, é de Teixeira de Freitas, mas foi apanhado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Farley alegou que estava bêbado, em desespero, porque está desempregado e ameaçou, por conta dos seus infortúnios pessoais, não apenas Coronel, mas várias pessoas.

Coronel diz que as ameaças pararam, mas não quis comentar sobre a versão de Farley. Apenas diz que está atento a tudo à sua volta.

REGISTROS

Luto por Moreirinha

O senadinho do Café Bourbon, no Shopping Barra, estava de luto ontem. Perdeu a afável figura de Eibert Moreira, o Moreirinha, que partiu aos 93 anos. Deixou viúva D. Terezinha. Foi sepultado na Ordem Terceira de São Francisco.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Bom demais

Conta Sebastião Nery, em 1950 Histórias do Folclore Político Brasileiro, que em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros à presidência, Último de Carvalho, ex-deputado de Minas, figura respeitada em Rio Pomba, terra natal, explicava a um conterrâneo por que João Goulart aceitou a presidência no parlamentarismo, quando o interlocutor interveio:

– Dr. Último, nesse tal de parlamentarismo, o Dr. Jango nomeia?

– Nomeia.

– Demite?

– Demite.

– Prende?

– Prende.

– Solta?

– Solta.

– Empresta dinheiro?

– Empresta.

– Então está bom demais.

