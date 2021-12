Fábio Vilas-Boas e Ivete Sangalo, apenas um mal-entendido, dele

Faça-se justiça ao secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas- -Boas. Se se comparar o que ele dizia em julho do ano passado, com a pandemia ainda no começo, com o que acontece hoje, vê-se que o número de mortes provocadas pela Covid é como uma tragédia anunciada.

Ele se queixava particularmente da Justiça Eleitoral, que não tinha diretriz única e só não aglomerou quem não tinha o que aglomerar. E o pior: parecia que estava pregando no deserto ou falando nagô, ninguém deu atenção, o resultado está aí.

No conjunto da obra, o São João deu uma boa turbinada, a campanha eleitoral muito mais, o fim de ano veio sem festas, mas em clima de liberação de verão, o povo esqueceu a Covid, mas a Covid não esqueceu o povo, como diz o professor Roberto Badaró. E o resultado é o que aí está, o pior momento da pandemia.

Dois gritos – Errou ao mirar Ivete Sangalo. Ou melhor, pecou por não observar o cenário de todos os ângulos. Ele, como gestor da saúde, ouve os gritos dos hospitais e não atinou para o fato de que Ivete Sangalo também ouve outros gritos, o do pessoal no entorno dela, a área de entretenimento, a que mais sofreu com a pandemia.

Além de ser ativa colaboradora de instituições como o Hospital Martagão Gesteira, ela como outros astros da música baiana ainda estão coçando o bolso para auxiliar os auxiliares do velho normal, também em dificuldades.

Fábio pediu desculpas. Entende-se. Não há vacina para tais derrapagens.

Chovem fakes no caso do PM

O caso do PM Wesley Soares, que surtou ao postar-se atirando com um fuzil no Farol da Barra e acabou morto por colegas, gerou um festival de fakes nas redes.

Um deles diz que os PMs ‘atiraram sem pensar duas vezes’. Mentira. Segundo o comando, a PM seguiu todos os protocolos para situações similares para as quais o próprio Wesley foi treinado. Reforça a tese de que ele fez tudo de caso pensado ao vir de Itacaré para cá. Ou seja, queria morrer.

Wilson corre atrás da vacina

Wilson Cardoso (DEM), prefeito de Andaraí, assumiu ontem, em solenidade virtual, a presidência da Federação de Consórcios da Bahia (FECBahia).

Os consórcios, segundo Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié e presidente da UPB, são fundamentais para que as prefeituras comprem medicamentos e equipamentos mais baratos. Nestes tempos de pandemia, a cotação sobe; 89 dos 417 municípios baianos querem comprar vacina.

Milagres dá peixe e comida

Milagres, onde a religiosidade com pagadores de promessa é forte, passa uma Semana Santa com restrições, mas nas mesas dos seus 12 mil habitantes não vai faltar comida.

O prefeito César de Adério (PP) diz que apesar das dificuldades vai fazer como já fez: distribuirá 45 mil toneladas de alimentos, das quais 12 mil são de peixe. A distribuição tem protocolos. O morador recebe cartões amarelo, verde e vermelho, cada um em sua hora.

Cairu aposta na fé para tocar o turismo religioso

Único município-arquipélago do Brasil, com 16 ilhas, e ainda hoje guardando igrejas e um belo casario que mostra a pujança da área no Brasil colonial, Cairu, que já é um dos maiores destinos turísticos da Bahia tendo Morro de São Paulo e a ilha de Boipeba como carros-chefe, vai abrir um novo nicho no setor. Júlio Oliveira, o secretário de Turismo, anuncia que lança quinta (10h) pelo YouTube em parceria com a Igreja Católica o ‘Roteiro de fé Cairu, turismo religioso’. Foca a visita orientada de suas belas igrejas, como o Convento de Santo Antônio. Mas o prefeito Hildécio Meirelles (DEM) quer mais. Ele vai lançar na cidade a troca de guarda como se fazia na época do Império.

Lá é um dos poucos municípios baianos que ainda mantêm as tradições culturais.

Tassizo Carletto 1

A Covid tirou de cena o ex-prefeito Tassizo Carletto, 84 anos, pai do deputado federal Ronaldo Carletto (PP). Visto assim até parece que ele era o papai do filhão, não? É o inverso, Ronaldo é que é o filhinho do paizão.

Tassizo Carletto 2

Tassizo era capixaba que chegou a Itamaraju cedo para tornar-se madeireiro. Depois fundou uma empresa de transporte de passageiros, a Expresso Guaratinga, que virou Expresso Itamaraju, e hoje é a Expresso Brasileiro, que opera em toda a Bahia.

Meio lá, meio cá

Depois de dizer que a Butanvac é uma vacina 100% brasileira sem ser, João Dória (PSDB), governador de São Paulo, caiu nas malhas das redes. Até os que o defendem ironizam. Dizem que o filho é brasileiro, mas o pai norte-americano. Mas nasceu cá.

Justa causa

Carlos Andrade, secretário de Serviços Públicos de Santo Antônio de Jesus, pediu demissão dizendo ao prefeito Genival Deolino (PSDB) porque tem problemas de saúde e não se abre para a Covid, o que prejudica o trabalho. Dizem lá que isso é que é pedir demissão por justa causa.

