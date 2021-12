Fábio Mota diz que polêmica do BRT vem do jogo de interesses

Fábio Mota, secretário da Mobilidade de Salvador, iniciou um périplo pelos veículos de comunicação de Salvador para expor o que é o projeto do BRT do ponto de vista da administração.

É uma estratégia adotada pelo jornalista José Pacheco Maia, novo secretário de Comunicação, na tentativa de fazer um contraponto à intensa polêmica que o início das obras do BRT deflagrou.

Trilhos — Diz Fábio Mota que não é apenas uma linha de BRT, o projeto total são sete, que interconectam toda a capital entre si e com o metrô, de ponta a ponta:

– Ali na Magalhães Neto não há outra alternativa. Os projetos sobre trilhos foram avaliados e não há espaço para fazermos estações com áreas de manobra.

Ele diz que seja o projeto sobre rodas, caso do BRT, ou sobre trilhos, as árvores a serem derrubadas, o alegado motivo da insatisfação, seriam derrubadas do mesmo jeito:

– Ninguém falou do metrô que derrubou 2.530 árvores da Paralela. E nem das 600 derrubadas com a Linha Vermelha. Então, fica parecendo que há o interesse pelos trilhos.

Fábio diz que o BRT é todo como o metrô em conforto e controle de acesso de passageiros, a única diferença é que é sobre rodas.

Só para pontuar, entre os insatisfeitos há os preocupados com o meio ambiente, de fato. Mas surpreende é que a campanha publicitária dos contra nas redes sociais, coisa de profissionais. Cara, portanto.

PSB em busca de novo rumo

Após a desistência de Joaquim Barbosa de disputar a presidência pelo partido, o PSB, que na banda baiana tem a estampa da senadora Lídice da Mata, está buscando um novo rumo.

Alguns querem ficar com Geraldo Alckmin, outros, com o PT. Nas consultas que estão sendo feitas pelo diretório nacional, quem falou pela Bahia foi o ex-deputado Domingos Leonelli:

– Nós optamos por Ciro Gomes. É a nossa opção.

Aposta dupla no Podemos

O Podemos vai fazer uma operação diferente na sua política de coligações este ano: para federal, que tem como estrela o deputado João Carlos Bacelar, entra no chapão do governo, mas para estadual vai só.

Tem como candidatos mais competitivos o deputado Jânio Natal, Luizinho Sobral, ex-prefeito de Irecê, e Anilton Bastos, ex-prefeito de Paulo Afonso.

Acha que assim consegue eleger no mínimo três.

Solla diz que Lula é candidato

Pergunta a Jorge Solla, deputado federal do PT baiano: e Lula vai ou não retirar a candidatura?

– Quem deve retirar Lula é quem não o quer. Pode ter certeza que no dia 15 de agosto a candidatura de Lula estará oficialmente registrada. E alguém só pode pedir impugnação dele depois do registro.

Em síntese, a estratégia do PT é a mesma, ir com Lula até onde der e depois ver como é que vai fazer.

Secretários municipais e a hora do sapato apertado

Em tempo de dinheiro curto, Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), reúne hoje secretários da Fazenda dos 417 municípios baianos para discutir a possibilidade de formar uma rede que evite a sonegação de alguns estrategistas em matéria de driblar as malhas do risco.

O foco: empresas instaladas numa cidade que prestam serviços noutras e acabam não pagando impostos em nenhuma das duas.

Dizem entre os secretários que os dias atuais são o tempo de ‘aprender a andar de sapato apertado’. Segundo Eures, boa parte dos prefeitos está se conscientizando de que nas finanças deve botar técnicos. Estes sabem apertar os cadarços.

