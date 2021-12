Escola do Legislativo deverá repensar demandas de Salvador

A Escola do Legislativo Péricles Gusmão Régis, unidade administrativa da Câmara Municipal de Salvador com papel de descomplicar o funcionamento da Casa para agentes públicos e população soteropolitana, tem pela frente um grande desafio: promover educação política e fortalecer a cidadania, a partir de projetos capazes de enxergar a capital com demandas atuais, principalmente nos setores da Educação e Infraestrutura. O momento é de definir as ações pedagógicas para 2019, realmente capazes de impactar no cotidiano, seja em forma de ideia para projetos de lei ou práticas que possam ser administradas por munícipes ou poder público.

Compromisso – Marta Rodrigues (PT) é a vereadora reconduzida ao cargo de diretora da Escola do Legislativo e, como oposição, assim como trabalhou no ano passado, tem mesmo que ficar longe da polarização partidária que ainda respinga em Salvador. O compromisso deve ser sempre com o povo.

É prudente lembrar que a Escola é um espaço para semear o diálogo, abrigar diferentes formas de pensamento e fortalecer o exercício da cidadania. E que Marta se mantenha focada no ofício desta instituição, distinta da Marta militante petista, atenta à pauta oposicionista aos governos de ACM Neto e do presidente Jair Bolsonaro, como martela nas redes sociais.

Valores tradicionais

A alguns dias de assumir como deputado federal, o Pastor Sargento Isidório (Avante) se envolve em uma pauta ainda como parlamentar estadual, direcionada à atual reforma administrativa do governo Rui. Isidório sugere a criação da Secretaria da Família. Seria uma pasta um tanto voltada ao trabalho que realiza na Fundação Dr. Jesus, como “preservar os valores morais da família”, de acordo com o texto.

Vai nomear mesmo?

O anúncio do governador Rui Costa de que publicará na próxima quarta-feira a nomeação de parte dos 598 coordenadores pedagógicos convocados no concurso realizado em agosto de 2018 repercute cambaleante na Bahia. Apesar da promessa feita na semana passada, a população ainda está ressabiada, devido às medidas impopulares frente à educação estadual adotadas por Correria nos últimos meses de 2018.

Opinião individual

A eleição da presidência da Câmara dos Deputados continua como pauta de muitos partidos, inclusive do PCdoB da deputada federal baiana Alice Portugal. A previsão é que a cúpula da legenda se reúna na terça-feira para traçar a estratégia que fará frente ao cotado Rodrigo Maia (DEM).

– A minha posição individual é que a gente siga um bloco independente do governo – disse Alice, frisando ser só a opinião dela.

Coronel sonha com Senado independente

Angelo Coronel continuou os encontros que tem realizado com senadores para poder compor a candidatura à presidência do Senado. Na sexta, se reuniu com um senador do MDB, partido de Renan Calheiros, que tenta mais uma vez a liderança da Casa.

O baiano passou a semana em Brasília tendo conversas com senadores, tratando de propostas que visam a independência do Poder Legislativo diante do Executivo e do retorno da credibilidade dos políticos frente à população.

Ao jornal A TARDE, Coronel falou que quer dividir o poder do presidente com os líderes. Entra no primeiro mandato e quer levar a experiência que tem na Bahia.

