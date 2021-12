Entre políticos, a privatização da Coelba deu mal. Pululam queixas

Quase 22 anos depois de privatizada (31 de julho de 1997), a Coelba virou um consenso entre políticos: a experiência não tem sido boa. O que se diz: nas pequenas cidades e comunidades mais carentes e distantes, muitas sofrem com a falta de serviços básicos.

Numa reunião da Comissão Mista da Câmara dos Deputados que debate a MP do Marco Regulatório do Saneamento Básico, o deputado Otto Alencar Filho (PSD), ao condenar a privatização de água e esgoto para os pequenos, disparou:

– Sou contra a privatização, principalmente nas pequenas comunidades. Na Bahia temos a experiência da privatização da Coelba, e o resultado não é bom. A maior parte dos lucros a empresa não usa para investimentos. E os pequenos sofrem.

Até o governo — Na Comissão de Infraestrutura da Assembleia ontem, bastante concorrida com a presença do deputado Marcus Cavalcanti (Infraestrutura), ao criticarem a Coelba, o deputado Antônio Henrique atirou:

– Estive em Camamu e lá o dono de uma fazenda de criação de camarão ganhou na Justiça o direito de fazer ligação clandestina.

E o próprio secretário Marcus Cavalcanti carimbou:

– É um grande desgaste. Nós próprios temos dificuldades de falar com eles, até eu, secretário. Um dia eles precisaram da gente. E eu perguntei: por acaso essa empresa tem presidente, tem diretor? Não parece.

Monte Santo e o incêndio

Vando (PSC), prefeito de Monte Santo, fez um périplo ontem por Salvador atrás do Ipac, Iphan e do governo em busca de ajuda para recuperar a Igreja Matriz da cidade, incendiada sábado de Aleluia. O prejuízo é estimado em R$ 2 milhões.

– Primeiro, quero saber se a prefeitura pode ajudar. Pelo fato de eu ser católico, não quero polêmicas a respeito. Depois, vou comunicar ao Ministério Público e ao TCM.

Seguro morreu de velho.

4.500 lugares ainda mudos

Mudando de assunto com o mesmo personagem, nas suas andanças Vando esteve com o diretor de comunicação da Seinfra, Robério Ronald. Lá ficou sabendo que a Bahia tem 4.500 localidades sem celular.

As operadoras exigiram povoados com no mínimo dois mil habitantes para implantar o serviço. São 150, mas o projeto Fala Bahia, que o governo vai executar a partir de maio, vai contemplar 88. As outras precisam de mais torres e vão esperar.

Um duelo à la novo oeste

Na concorrida reunião com o secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura), a deputada Jusmari Oliveira (PSD) fez longo discurso pedindo tudo que o oeste baiano precisa. Quando disse ‘fim’, foi efusivamente aplaudida, pelo ‘fim’, claro.

Não queria deixar nada para Antônio Henrique (PP), com quem duela na política de Barreiras, a quem só restou pedir pela Estrada do Cantinho. Mas ele não deixou por menos.

– Ela está reforçando tudo que eu já pedi.

Alex diz que eucaliptos detonam o litoral norte

O deputado Alex Lima (PSB), que é de Esplanada e tem bases no litoral norte da Bahia, se dizia ontem indignado com os estragos que a Copener, dona de vastas plantações de eucaliptos na área, está causando na região, segundo ele, um câncer.

Os problemas que ele pontua:

1 – Ocupa vastas extensões, só em Esplanada 35% do território, e não gera empregos.

2 – Usa intensivamente agrotóxicos, o que faz com que insetos e pragas de modo geral migrem para as áreas vizinhas. De quebra, ainda mata as nossas nascentes.

3 – Os caminhões, pesados, circulam a qualquer hora e arrebentam as estradas.

– Vou pedir uma CPI. Se gera benefícios, não nos serve. Dá a roupa e tira a vida.

