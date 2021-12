Enquanto a ponte não chega, a ilha grita para que lembrem dela

Vez ou outra, não raro, os comerciantes de Vera Cruz, o município que agrega 87% da Ilha de Itaparica (o restante é o município de Itaparica), recebem ordens do crime organizado: hoje não é para abrir o comércio. Ordem cumprida. E quem é besta de se atrever a desobedecer?

Coisas desse tipo integram o cotidiano de Vera Cruz, e isso levou o prefeito Marcus Vinicius (MDB), um jovem de 36 anos, a divulgar uma carta aberta na qual ele brada que muito se fala na ponte, mas esqueceram o município, que tem na segurança um dos seus principais problemas.

Saneamento — Marcus diz que Vera Cruz tem hoje em torno de 50 mil habitantes. No verão, a população quintuplica, vai a mais de 300 mil. E aí entram em cena outros problemas, como a falta de água, sem falar que saneamento é problema crônico, o esgoto sujando um local onde as pessoas vão buscar belezas da natureza.

O prefeito diz que não é contra a ponte, mas alerta que o impacto vai ser forte em todos os setores.

– Temos uma companhia da PM com 200 homens. Custa tanto transformar a companhia num batalhão? Ou vamos esperar a ponte chegar para saber que isso é uma necessidade?

Vera Cruz arrecada hoje em torno de R$ 7,5 milhões por mês. Segundo Marcus, tudo que se fala para lá, com a ponte, é uma compensação de R$ 8 milhões.

– Temos que conversar muito com o governo.

Rui nos EUA quer empréstimo, investimentos e tecnologias

Rui Costa embarca amanhã à noite para a 6ª missão internacional. Desta vez, a primeira parada é também um roteiro de estreia, os EUA, onde ele vai ficar a semana inteira, e só no próximo domingo vai para a China, onde ficará apenas três dias. Volta na quinta (dia 16).

Ele vai acompanhado de secretários. Segunda, nos EUA, em Washington, reúne-se com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para discutir o financiamento de um novo programa na área de saúde.

Quarta estará na empresa Forever Oceans para discutir a implantação de um projeto de piscicultura em Ilhéus. Depois vai ao Banco Mundial, responsável pelo financiamento do Projeto com Enfoque Setorial Amplo (Swap Bahia). E encerra a agenda nos EUA sexta com dirigentes da General Electric (GE), que vai apresentar um projeto para fabricação de aerogeradores modernos na Bahia.

A pesquisa que corre em Feira

Circula em Feira de Santana uma pesquisa sobre a disputa pela prefeitura local com a explícita recomendação de publicação não autorizada.

Na estimulada e na espontânea dá Zé Neto (PT) na frente, seguido de Targino Machado (DEM), Colbert Martins (MDB), o prefeito, e lá bem mais atrás Carlos Geílson (Podemos) e Irmão Lázaro (PR). Lembrete: se Rui Costa ligasse para pesquisas, jamais seria governador.

Marcell Moraes e o caso do roubo que não existiu

O deputado Marcell Moraes (PSDB), primeiro beneficiário político da era das redes sociais na Bahia, se atropelou no seu afã midiático.

O caso. É práxis na segurança da Assembleia todos os dias percorrer os gabinetes, após o fim do expediente, para ver se ficou algum aberto.

Quinta à noite, o de Marcell foi encontrado aberto. O segurança da vez seguiu o protocolo. Pegou o material, como notebook e celulares, filmou, documentou tudo, fez um relatório e encaminhou para chefia da segurança. Marcell, que tem um esquema de câmeras no gabinete (caso único), antes de saber o que houve, foi para a imprensa e anunciou que o segurança o havia roubado. Pisou na bola. Sabe-se que na Assembleia tem ladrões, deputado, mas não é por aí.

