Em nome da moralidade, a velha política vai andando sem mudar

Grande parte do eleitorado que hoje vai as urnas, talvez a maioria, está embalada por uma esperança de mudança que vem em nome de Jair Bolsonaro. Será ele o arauto do terceiro biombo?

Esclarecendo. A geração que no calor da ditadura, como a minha, estava nas universidades formou a convicção de que a democracia era a bandeira a desfraldar e saía pelas ruas bradando ”abaixo a ditadura!”

A ditadura caiu. E logo se viu que muitos dos heróis das ruas do “abaixo a ditadura” revelaram-se uns bons canalhas. Corruptos, no mínimo. O biombo que separava o bem e o mal simplesmente desmoronou.

‘Fake news’ — O fim da Nova República, que sucedeu a ditadura, veio com outro biombo. O PT, na oposição solo, batia forte contra a corrupção, tão forte que até parecia ser o dono de todos os bons predicados éticos.

Uma vez no poder, começou a feder no caso de Celso Daniel, o prefeito de Santo André assassinado. Antes seria motivo de intensos protestos. O PT silenciou.

Um choque. Ora, os mesmos petistas, que antes bradavam ‘quem cala sobre o teu corpo consente na tua morte’, estavam diante de um corpo amigo, calados. O biombo espatifou-se com Lula preso. Ironicamente, chega agora Bolsonaro e assume a ponta em nome da moralidade. É o terceiro biombo. De lá para cá, só mudou que a mentira virou fake news. Dá para acreditar?

A maldição dos prefeitos

Dizem nos meios políticos que a maldição dos prefeitos caiu sobre o deputado federal Paulo Magalhães (PSD), que não se reelegeu. Com apoio do prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Brito, teve 1.015 votos lá. Com Robério Oliveira, em Eunápolis, 1.232; com Cláudia Oliveira, de Porto Seguro 566; com Marão, de Ilhéus, 2.347; e com Fernando Gomes, de Itabuna, 468. Dizem que Paulo estava muito mal acompanhado. Era melhor só.

Cálculos de 2020 na mesa

Alguns deputados reeleitos consolam colegas derrotados que ficaram nas primeiras suplências, dizendo que, em 2020, muitos colegas vão se candidatar a prefeito com chances. A lista: Jânio Natal (Pode), em Porto Seguro; Eduardo Alencar (PSD), em Simões Filho; Neuza Cadore (PT), em Pintadas; e Zé Cocá (PP), que é ex-prefeito de Lafaiete Coutinho, em Jequié. Hoje, todos estão muito competitivos, dizem.

Leão reage a Jaques Wagner

Amigos e aliados de longas datas, João Leão, o vice-governador reeleito, não gostou nem um pouco de ver as declarações de Jaques Wagner ao site Bahia Notícias, dizendo que agremiações como PP, PR e PTB não têm bandeiras, ao contrário do PT, ao defender a redução do número de partidos.

— É fake news. Não acredito que o meu amigo Wagner tenha dito isso. E, se disse, está precisando de ômega três, tem a memória curta.

Big Aron, o iate milionário e a novela que não acaba

A novela do Big Aron, o iate de luxo avaliado em R$ 60 milhões, apreendido pela Receita Federal há dois anos, prossegue. Foi a leilão inicialmente em março por R$ 26,5 milhões, depois por R$ 23,4 milhões, depois por 19,5 milhões, depois por R$ 14 milhões e, finalmente, no último dia 16, por R$ 9,5 milhões, quando foi arrematado. Acabou? Qual o quê! O arrematante desistiu. Ou melhor, preferiu pagar a multa e cair fora.

Fernando Oliveira, delegado da Receita Federal na Alfândega, diz que o próximo leilão será dia 21 de novembro, ainda sem preço. Com 21 anos de Receita, ele admite que nunca viu um caso desse:

— Não é um barco qualquer, desses que a gente dá uma volta por aqui. Ele foi feito com muitos detalhes especiais, é um transatlântico.

Amor próprio

Antigamente, no tempo em que o voto era grafado no papel, a apuração era prato cheio para muitos cambalachos, algo que acabou (apesar das controvérsias) com as urnas eletrônicas.

Contam que em uma campanha Osório Vilas Boas, candidato a vereador em Salvador, dormiu no último dia de apuração suplente, acordou de manhã cedo eleito. Alguém perguntou:

— O que você fez, Osório?

E ele:

— Se eu não me amasse não sei o que seria de mim.

A porta do céu

Contam na Assembleia que durante a campanha o filho de um evangélico perguntou ao pai, referindo-se ao pastor, hoje deputado eleito:

— Por que todo pastor quer ser deputado?

— Porque Deus reserva os melhores lugares no céu para os seus ungidos.

— E o céu é a Assembleia, meu pai?

E o pai, corrigindo:

— Claro que não, meu filho. Mas é a porta. Lá eles já vão treinando...

