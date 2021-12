Em Feira, Zé Neto diz que nunca esteve tão bem como agora. E vai?

Com uma longa coletânea de derrotas no currículo (cinco até agora) em disputas majoritárias, o deputado federal Zé Neto, o líder maior do PT em Feira de Santana, diz que nunca esteve tão bem como agora na pretensão de chegar à prefeitura feirense.

— Nas outras campanhas eu nunca passei de 7% nas pesquisas de pré-campanha. Agora, já passei dos 30%

Para ele, é lógico que a volta de Lula à cena política ajuda muito. Tanto que vai se esforçar para levar Lula lá

Cenário geral — No cenário feirense hoje, há Zé Ronaldo (DEM), que ano passado renunciou à prefeitura para disputar o governo, passando o bastão para o vice, Colbert Martins (MDB).

Zé Ronaldo fica como o grande cabo eleitoral em Feira, um dos poucos lugares em que ele venceu a disputa para o governo, mas até agora não disse a quem vai apoiar. Colbert é candidato nato, vai disputar a reeleição, mas não vai tão bem na administração e ainda enfrenta, na base oposicionista, algumas dissidências, como a do deputado Targino Machado (DEM), que se recusa a apoiá-lo.

Como em Salvador, embora Jaques Wagner e Rui Costa tenham vencido na disputa para o governo, o PT nunca ganhou para prefeito lá e sonha fazer isto ano que vem.

E em Feira o PT tem uma vantagem sobre Salvador, onde ACM Neto é um prefeito bem avaliado e Colbert, nem tanto, embora diga-se que o peso de Ronaldo é decisivo. É outro caso a conferir em 2020.

Marcell não é aquele de 2018

Por todos os olhares, o deputado Marcell Moraes (PSDB) chama a atenção. Bastante ativo em 2018, teve um infeliz 2019. Acusado pelo Conselho de Medicina Veterinária de usar castração de animais para fins eleitorais, ganhou no TRE por 4 a 3, o Ministério Público recorreu ao TSE. Completando, entrou em rumorosa briga com auxiliares que virou caso de polícia, com ampla exposição midiática. Resultado: este ano está de bico calado.

Bahia Pesca de olho nos peixes

Posto que os peixes fisgados em alto mar estão absolutamente fora de suspeitas de contaminação pelo óleo, a Bahia Pesca agora está pescando e examinando aqueles que habitam áreas mais próximas de praias e manguezais.

Levou amostras esta semana de Barra de Serinhaém, em Ituberá, Âmbar e Ilha Grande, em Camamu, ambos na Baía de Camamu, áreas atingidas. A olho nu, nas panelas, pescadores dizem que tudo bem.

Em Camaçari, PT desunido

Se o PT surfa em brancas nuvens com a volta de Lula, em Camaçari, onde o prefeito Antonio Elinaldo virou uma raridade em matéria de fidelidade ao DEM, as coisas não vão lá tão bem: o ex-deputado Bira Coroa não engole a disposição do ex-deputado Luiz Caetano querer botar a mulher, Ivoneide, como candidata.

— Temos que discutir o município, projetos, e não impor nomes garganta adentro. Caetano só pensa na sobrevivência dele.

Valença quer sair da UTI na Faculdade de Medicina

Com sistema de saúde falido em Valença, o Hospital da Santa Casa, o único, em crise crônica e sem leito de UTI (o que obriga a população a correr frequentemente em busca de socorro), Daniel Soares, chefe de gabinete do prefeito Ricardo Moura (PSD), diz que o município espera virar o jogo com a implantação da Faculdade de Medicina Atenas, autorizada pelo MEC junto com Brumado, Irecê e Porto Seguro, ano passado, que deverá ter o primeiro vestibular em fevereiro.

— A Atenas já protocolou os pedidos para os cursos de odontologia, nutrição e farmácia.

Inicialmente, serão 65 vagas, das quais cinco do Prouni, cinco do Fies e cinco de bolsistas de Valença oriundos de escolas públicas, a depender do desempenho no Enem.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Bicho descarado

Conta o deputado Zé Raimundo (PT), historiador de ofício, ex-prefeito de Vitória da Conquista e prefeiturável de ponta nas eleições do ano que vem, que Ney Ferreira e Silva, autobatizado de ‘Coronel’, fundador do distrito de Bate Pé, daí também ser chamado de ‘Pai de Bate Pé’, vereador que perdia uma e ganhava outra, mas sempre político, chegou no povoado do Iguá, onde foi administrador, para fazer comício, ao lado de Pedral Sampaio, amigo de sempre, candidato a prefeito (que venceria).

Praça cheia, discursava, quando alguém lhe disse:

— Coronel, você vai ter 1.500 votos aqui!

— Eu só quero 750!

— Mas vai ter 1.500! E quando o povo quer, não se discute, é isso e ponto.

— Quem bate esquece, quem apanha guarda. Uma vez me prometeram 1.500, mas como eleitor é um bicho muito descarado, eu só tive 750. Por isso agora eu só quero os meus 750!

Teve 720, choramingou:

— Não tem jeito. Ainda teve 30 descarados aqui...

