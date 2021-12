Em Feira, a pesquisa carimba: o jogo trincou com Colbert e Zé Neto

A menos de um mês das eleições, a pesquisa A TARDE/Potencial hoje divulgada carimba o cenário previsto, a polarização entre o prefeito Colbert Martins (MDB), que tenta a reeleição com as bênçãos do ex-prefeito Zé Ronaldo (DEM), e o deputado federal Zé Neto (PT), o ungido de Rui Costa.

Os dois empatam na estimulada (30% para Zé Neto e 29% para Colbert), na espontânea (25% a 24%) e na rejeição (45% a 48%). Se comparada com a pesquisa A TARDE/Potencial anterior, divulgada 10 de setembro, nota-se que Colbert cresceu. Ele tinha 22% contra 28% de Zé Neto.

Os outros, o principal deles, o ex-deputado Carlos Geílson (Pode), sempre em terceiro. Tinha 7%, tem 9%, o que é a mesma coisa. E a deputada Dayane Pimentel (PSL) lá atrás, com 2%.

É tetra — A pesquisa mostra que Rui Costa acumula 85% de avaliação positiva, com 23% de ótima, 33% de boa e 29% de regular, contra 4% de ruim e 9% de péssima. É uma vantagem para Zé Neto. Já Colbert tem como padrinho Zé Ronaldo, nível de influência alto, mas não avaliado.

Carlos Geílson, que tenta se viabilizar como terceira via, ataca justamente aí: bolou peças de propaganda historiando que desde o século passado os dois tentam ser prefeitos, com cinco derrotas para cada:

‘É tetra! É tetraaa!!! Quando o povo não quer, não tem padrinho que ajude’.

O saque é bom, como propaganda. Mas tudo caminha mesmo para um dos dois tetra quebrar a guia. E deixar o hexa maldito para o outro.

O torpedo vem de Conquista

Davi Salomão (PRTB), cabo da PM que ganhou notoriedade na greve de 2013, acusado de ter incendiado carros, é candidato a prefeito de Vitória da Conquista pelo PRTB, mas apontou sua artilharia para a deputada federal Dayane Pimentel (PSL), candidata a prefeita de Feira de Santana.

Lá atrás, os dois eram do PSL e brigaram feio porque ele acusou ela de desvios do Fundo Partidário. Agora ele postou vídeo atirando nela (e na Justiça) de todo jeito.

E Olindina já tem prefeito

Enfim, após quase 50 dias brigando contra a Covid, Wanderley Caldas (PP), prefeito de Olindina e candidato à reeleição, recebeu alta do Hospital São Rafael, onde estava internado.

Ele ainda vai ficar 15 dias entre Salvador e Olindina fazendo terapia, mas gravou vídeo, ainda no hospital, falando com certa dificuldade, dizendo que está na briga e avisando:

– Eu nunca traí amigos.

Pede a recíproca, óbvio.

A cartada de Targino

Se os votos de Targino Machado (DEM) não tivessem sido anulados pelo TSE, Carlos Geílson (Pode), suplente de deputado do PSDB, poderia ser o herdeiro.

Já não conta com isso e também viu Targino, seu principal aliado na disputa pela prefeitura de Feira de Santana, perder o mandato.

Mas aliados de Geílson dizem que ele ganhou. Inelegível por oito anos, Targino está de casa em casa pedindo voto. Faz aí sua grande aposta.

E a Covid também tirou de nós Dr. Thomas Porto Cruz

O mundo acadêmico baiano, especialmente o da medicina, que já perdeu o professor Elsimar Coutinho para a Covid, tem outra grande perda a lamentar: o Dr. Thomas Porto Cruz, 78 anos, endocrinologista top da Faculdade de Medicina da Ufba, internado no Hospital Aliança, perdeu a parada.

Ajudou a formar uma legião de médicos hoje respeitados na endocrinologia, como Reine Chaves Fonseca e Osmário Salles. Sergipano, foi um dos donos do Laboratório Leme. E obviamente também era integrante da Academia de Medicina da Bahia (AMB), cujos dirigentes e mais muita gente estavam ontem no Jardim da Saudade para o último adeus, dentro do protocolo, claro.

REGISTROS

Causa e efeito

O secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, diz que o crescimento da ocupação de UTIs pediátricas de Covid é fruto da flexibilização geral. Se for por aí, o resultado do feriadão pode ser bombástico.

Volta às aulas

Esse cenário entra como tempero nos debates que ACM Neto, em Salvador, e Rui Costa, de olho no estado, travam entre auxiliares sobre a volta às aulas. Até agora, a reação de professores e servidores é grande. E os números da Covid, incluindo o aumento da ocupação nas UTIs pediátricas, são indicadores de que ainda não dá.

Lei do meteorito

O projeto de lei que o deputado federal baiano Alex Santana (PDT) apresentou na Câmara, dando aos proprietários de imóveis a propriedade também de objetos vindos do espaço que neles caiam, já ganhou nome nas redes: lei do meteorito. Hoje, tais objetos são da União.

Tempo fechado

A Costa do Descobrimento, que tem Porto Seguro, lotou no feriadão, mas quem foi atrás de se queimar nas praias lá dançou. Um temporal bateu na área, amenizou, mas grudou e só parou terça.

