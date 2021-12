Em cena, os prédios históricos candidatos a point

Salvador vai ser palco dias 11 e 12 próximo de um evento que pode mudar a história de muitos dos prédios históricos da Bahia, em Salvador e também no interior.

Portugueses do Revive, mais representes da Unesco, Ministério do Turismo, Iphan, Ipac e Santa Casa vão discutir como transformar os tais prédios em equipamentos turísticos, como hotéis, experiência muito bem sucedida em Portugal, Espanha, França e Itália.

A lista —A ideia, capitaneada pelos secretários João Leão (Desenvolvimento Econômico) e Fausto Franco (Turismo), gerou reações quando Rui Costa cogitou transformar o Palácio Rio Branco em hotel, mas em Salvador mesmo, a experiência do Solar Amado Bahia, na Ribeira, que virou uma sorveteria com todos os requintes da preservação, colou.

Na lista estão, além do Palácio Rio Branco, o prédio da Embasa, o Cine Jandaia, o Cine Excelsior, o quarteirão de prédios atrás da ABI, o Instituto do Cacau, o Convento de Santo Antonio em Cairu, o Convento de São Francisco do Paraguaçu, em Cachoeira, mais dois prédios em Ilhéus, e o espaço está aberto a sugestões.

Defesa pessoal para mulheres

No embalo do noticiário com frequentes casos de mulheres que reagem a assaltos e muitas vezes se dão mal, o deputado Niltinho (PP) apresentou projeto que obriga a rede estadual a transformar parte das aulas de educação física em defesa pessoal:

— Queremos que elas saibam cuidar de si.

PSD de Otto engorda mais

Em matéria de prefeitos, o PSD de Otto Alencar passou a ser o maior da Bahia, com 103. Na última semana, ganhou mais três: Thiancle Araújo, de Castro Alves, que era do PSDB, Danilo deBabão, de Muritiba, que deixou o PRB, e Antonio Júnior, o Sinho, que debandou do MDB. Só perde para o PP de Leão, que tem 94.

Nem por terra e nem por mar

Natural de Esplanada e com bases no Litoral Norte, onde o óleo castiga forte, o deputado Alex Lima (PSB) soltou essa para ironizar a ineficiência do governo ante o fato:

— O Brasil já não toma conta de nossas fronteiras porque é longa demais. Agora mostra que não toma conta do mar também.

E não é que o óleo adiou o afundamento do Agenor?

E por falar no secretário Fausto Franco (Turismo), ele diz que o afundamento do ferry Agenor Gordilho e de uma balsa, na Baía de Todos-os-Santos, imediações da área frontal ao Iate Clube da Bahia, ocorreu por dois motivos: a empresa contratada não estava com o seguro 100% regularizado e também o óleo no litoral baiano poderia suscitar más interpretações:

— O Agenor e a balsa estão todos limpinhos, mas achamos melhor não arriscar.

Ou seja, o óleo poderia estragar a festa.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Governador do Piauí de 1995 a 2001, Francisco de Assis de Moraes Souza, o Mão Santa, entrou para a história: foi

o primeiro a ser cassado acusado de corrupção eleitoral (uso da máquina).

Ano seguinte se elegeria senador. Gostava de discursar citando famosos de antes e de agora. Lá um dia subiu na tribuna do Senado para atacar o mensalão:

— Sócrates, o filósofo que orientou a Antiguidade, ensinou a humildade quando disse: ‘Só sei que nada sei’. Peter Drucker, o Sócrates moderno, diz: ‘Não vai existir liderança se não houver integridade, credibilidade, honestidade e confiança’. E tudo isso acabo-ô-ô, como canta Ricardo Chaves lá na Bahia. Acabo-ô-ô em Ali Babá e seus 40 ladrões!

Em 2014, fim de carreira. Mão Santa, que é médico (daí o apelido, a suposta habilidade na cirurgia) voltou a disputar o governo do Piauí e terminou em terceiro lugar com escassos 28,8 mil votos. Os petistas ligados ao governador Wellington Dias não perdoaram e saíram nas ruas cantando.

— Acabo-ô-ô!, acabou!....

