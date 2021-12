Em 2018 Bolsonaro se deu bem. Agora, vamos conferir o que vem

Jair Bolsonaro já está na história do Brasil, pela forma como ‘chegou lá’, com posições ideológicas da extrema direita, pelo voto.

O futuro presidente protagoniza a cena principal de uma disputa polarizada em que ele liderou as pesquisas sustentando-se unicamente nas redes sociais. Até aí, venceu a guerra das fakes, nutrida pelo sentimento antipetista encarnado pela Lava Jato. E quando a campanha começou, veio a facada que saiu pela culatra, pegou nele, mas matou PSDB, de saída, e PT, na sequência.

Cuba e Israel — Bolsonaro, que não tinha tempo de TV no tradicional horário gratuito, algo que já perdeu o sentido, segundo os marqueteiros, porque ninguém vê (e tambem não tinha partido nem dinheiro), ganhou mídia jornalística gratuita, por motivo justo, a 30 dias das eleições.

Do hospital, sem nada mais falar, sem ir a debates, deletou o mundo político.

A lua de mel de Bolsonaro com o poder (fase entre a eleição e a posse) acaba amanhã. O sinal dos novos tempos já veio com a visita do primeiro ministro israelense Binyamin Netanyahu. Em miúdos: trocou Cuba por Israel.

Vai Bolsonaro instalar uma nova, era em que a moral no trato da coisa pública prevalecerá? Se sim, vai dar outra guinada histórica. A Nova República instalou-se após a ditadura com esse discurso e o PT chegou ao poder da mesma forma.

Dani Alves dá show na rede

Daniel Alves, o craque da seleção, hoje no Paris Saint Germain, deu show nas redes sociais em Juazeiro, terra dele, onde passou o Natal. Postou no Instagram um vídeo:

— Galera, estou aqui correndo pela roça. Vocês sabem o que é isso? (...) É estrume de vaca, modernamente falando, para nós é b**** mesmo. Então, minha reflexão é: se hoje você está na merda, desiste não, amanhã a merda pode ser só adubo na roça.

E Neymar em Barra Grande

Outro craque que também causa sensação em terras baianas é Neymar. Está em Barra Grande, na Península de Maraú, ao lado do amigo, o surfista Gabriel Medina.

Semana passada, ele apareceu em um show de Leo Santana e até dançou. Anteontem, repetiu a dose.

O povo lá, que também anota fofocas de famosos, diz que ano passado ele desfilou na área com Bruna Marquezine e agora está com a atriz Dani Sachetti.

Detran rebate caso das placas

Sobre a acusação do empresário Marco Anton Ribeiro, presidente da Associação dos Fabricantes de Placas Veiculares, de que o Detran manipula para beneficiar a empresa Promac, o diretor Lúcio Gomes diz que cumpre determinações do Denatran e que o referido cidadão já responde na PF por denunciação caluniosa.

— Estamos é desmontando um cartel que operava na ilegalidade. As placas de hoje são fáceis de clonar. Vamos é acabar com isso.

A história da baleia que adorna a Ladeira do Abaeté

Quem chega na Ladeira do Abaeté, 51, tem a chance de ver uma bela baleia jubarte enfeitando o lado de um prédio, trabalho dos grafiteiros Maestro e Anderson Grafite, que adornaram outros pontos de Itapuã e participaram do time que atuou na Barra.

A baleia chegou lá por encomenda do Sr. Alexandre Ramos Pereira, o Sêo Xandinho, 95 anos, indignado porque o prédio de dois andares tapou o visual da casa dele.

Levado pela filha, viu os grafiteiros em Itapuã, se encantou. Quis uma baleia porque o pai dele, o Sr. Quereno, foi um dos últimos a fazer Contrato de Baleia (pescar) em Itapuã. Sêo Xandinho só não diz quanto pagou, a pedido dos grafiteiros. O preço foi camarada.

POLÍTICA COM VATAPÁ

A faixa

Conta Sebastião Nery, em ‘1950 - Histórias do Folclore Político Brasileiro’, que Demóstenes, dono de uma rede de alto--falantes na Liberdade dos anos 1940, tinha audiência total, trazendo notícias ‘fresquinhas da guerra’.

Fim da II Guerra Mundial, missão cumprida, popularidade em alta, resolveu se candidatar a senador pelo POT, Partido Operário Trabalhista. Deitou falação nos alto-falantes, ninguém levou a sério, recuou. Resolveu se candidatar a deputado federal, também muita falação, de novo ninguém levou a sério. Baixou mais uma vez, para estadual, também não teve plateia, até que resolveu sair a vereador.

Colou. O bairro inteiro começou a chamá-lo de vereador, veio o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e acabou a festa: cassou o registro do POT.

Demóstenes, irritado, mandou botar uma faixa bem em frente à entrada do Elevador Lacerda;

“Demóstenes avisa aos amigos e eleitores que não é mais candidato a merda nenhuma”...

adblock ativo