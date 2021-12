Eis a questão: quem vai para o segundo turno com Bolsonaro?

A não ser que outro fato bombástico aconteça, a facada consagrou Bolsonaro como a bola da vez, para gostar ou se preocupar.

O horário eleitoral evaporou diante da intensa repercussão do atentado, no calor de uma campanha federal persistentemente pulverizada. E sem dar sinais de que alguém emergirá como o grande catalisador.

Bolsonaro não será. Ele enxota os políticos, e nisso colhe simpatias, e tem a recíproca no mesmo quilate.

Mote caseiro — Um detalhe: no País em que a sensação coletiva é a de que a única coisa que cresce a olho nu é a criminalidade, ele prega que violência se combate com violência, na bala, e o papo colou em uma fatia da população, essa que lhe garante inquebrantáveis 22%.

Ora, o atentado do qual ele foi vítima é sopa no mel para a bancada da bala. Estamos a 29 dias das eleições e Bolsonaro, que só tinha as redes sociais, ganhou a mídia, até a internacional.

Óbvio que ele vai pautar a campanha sem sair da cama. Já tinha cogitado a não mais ir a debates, depois refluiu, agora tem um motivo justo, a saúde. E se carimba como o herói à lá velho oeste, o cauboy salvador.

Em miúdos, o pior que pode acontecer a Bolsonaro agora é ele não ficar no percentual que está. Ou o melhor, ganhar alguma coisa embalado pelo coitadinho.

O foco de 2018 mudou. Agora é o que fazer para evitar Bolsonaro ou pongar na onda.

O atentado e a questão da estadualização baiana

Com o Lula de Rui Costa na cadeia e o Geraldo Alckmin de Zé Ronaldo emperrado nas pesquisas, quem ganha com o atentado a Bolsonaro na peleja estadual?

De saída, o pessoal de Zé Ronaldo bateu forte, dizendo tratar-se de “um atentado à democracia”. Rui Costa fez um apelo “por uma democracia de paz”. Mas, de modo geral, a esquerda, por onde transitava Adélio Bispo de Oliveira, o autor do atentado, foi mais comedida.

Se vai produzir resultados sabe-se lá, mas o pessoal de Ronaldo começa a tentar, e vai fazer isso até a exaustão, colar o caso ao PT, na esperança de que, por tabela, pegue em Rui.

Até agora, Lula preso só ajuda Rui, na avaliação petista. Vamos ver Bolsonaro esfaqueado.

Transalvador, um desserviço

A Transalvador, cuja expertise é multar, prestou um monumental desserviço a Salvador ontem. Simplesmente atravessou uma viatura na entrada do terminal de São Joaquim e, com isso, barrou o acesso de quem estava com hora marcada no ferry.

Explicando: são duas filas, a normal e a da prioridade. Uma terceira pista é livre para hora marcada, táxis e afins. Foi essa que ela fechou. E quem estava de hora marcada, ficou a ver navios. Era melhor multar.

A partilha ao modo do PCdoB

Nestes tempos de dinheiro pouco e campanhas pobres, o PCdoB formulou um jeito todo particular. Diz o deputado federal Daniel Almeida que no Brasil o partido recebeu R$ 30 milhões. Priorizou locais em que tem candidatos ao governo. Para a Bahia, R$ 2 milhões.

— Por exemplo, o Isaac Carvalho dobra em alguns lugares com três, e eu noutros com 18. Estamos tentando fazer a coisa mais ajustada possível.

O tiroteio do arerê de Irecê

Irecê, uma das joias do agronegócio no semiárido baiano, é uma das exceções na morna disputa deste ano. Lá, Luisinho Sobral (Podemos), que perdeu a reeleição de prefeito para Elmo Vaz (PSB) em 2014, é candidato, mas já impugnado pelo TRE. Elmo, o adversário, apoia Fabíola Mansur (PSB) e, no meio da briga, entra o ex-prefeito Zé das Virgens (PCdoB), com o tempero de outro forte, Zé Carlos da Cebola (PR).

