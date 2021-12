E viva Noel, nosso bom velhinho, mas também abaixo o racismo

Papai Noel, o bom velhinho que tanto alegra os nossos natais, também traz na indumentária, no meio de transporte e na bagagem um bom motivo para reflexão.

Veja você que ele sempre desembarca aqui após desfilar na neve num trenó puxado por renas. Neve aqui? Nunca existiu. Trenó? Só se conhece o do próprio ou em filmes. Renas? É um animal de frio, gordo por natureza, que se posto aqui na temperatura ambiente morre em minutos jorrando sangue por todos os lados.

Sabe por que ele nos chega assim? Porque não veio, foi trazido para cá pelo colonizador europeu. Lá na Europa agora é inverno. Ele foi importado da Lapônia, na Finlândia, país gelado por natureza, para cá, onde é verão de até 40 graus.

Na África – Nada contra o bom velhinho, que enche nossas vidas de alegria. Mas convém lembrar, para refletir: esse mesmo colonizador foi na África, pegou os negros como bichos, muitos morriam no caminho e eram jogados no mar como bichos, e o pior: o candomblé, a religião que veio com eles, é coisa do diabo.

Ou seja, veio da Europa é de Deus, veio da África é do inferno. Triste que isso ainda persiste embalando uma chaga moral que vem lá dos tempos das cavernas, o racismo.

Milhares de pessoas já morreram e ainda hoje morrem por isso. Queremos o velho Noel na causa. Ou que ele, com neve, renas e tudo, contribua para nos dar o maior dos presentes, o senso do respeito elementar. Lá adiante, quem sabe?...

No caminho da Bahiana

Depois de uma fracassada tentativa de realizar um vestibular online, no começo de dezembro, a Escola Bahiana de Medicina ajustou o pé: as provas serão em fevereiro, ainda sem data definida, mas presencial.

Já o Enem, o exame que mexe com os adolescentes em busca da vida acadêmica, está marcado para os dias 17 e 24, em todo o país, também presencial. Até lá, a Covid está aí, mas que jeito? Parar tudo em 2021 já não dá.

Presépio em Porto Seguro

Embora Rui Costa tenha determinado que a polícia acabe festas de final de ano e ACM Neto tenha suspendido toda a programação para abrir leitos hospitalares, em Porto Seguro, um dos grandes points turísticos da Bahia, a prefeita Cláudia Oliveira (PSD) parece ir noutra direção.

Enfeitou as principais vias da cidade com as luzes natalinas nas árvores e ainda fez um presépio gigante, como no velho normal.

Suzana, a Mamãe Noel

Se o Natal da Covid está sendo diferente mundo afora, para a prefeita eleita de Juazeiro, Suzana Ramos (PSDB), nem tanto. Vestida de Mamãe Noel, ela desfilou por bairros populares da cidade distribuindo brinquedos.

Não é coisa de ocasião, ressalte-se. Suzana, que tem três mandatos de vereadora, sempre focou o seu trabalho para a área social. Agora, como prefeita, ela diz que fará mais. Ou seja, agora tem a chave do cofre na mão.

Esquerda se une contra Bruno Reis em Salvador

PT, PSOL, PCdoB e PSB, partidos de esquerda, resolveram se unir na Câmara de Salvador para formar um bloco de atuação conjunta diante da gestão de Bruno Reis. O grupo congrega oito dos 44 vereadores.

Ademário Costa, presidente do PT na capital baiana, diz que a união é um avanço e tanto:

– Estávamos fragmentados. O PT com o Podemos, o PCdoB com o PSB, e o PSOL sozinho. Agora partidos e movimentos sociais formam uma ‘frente popular’ para uma atuação conjunta. Simplesmente essa é a primeira vez que isso acontece.

Nas eleições deste ano, enquanto o time de ACM Neto esteve unido, os opositores estavam dispersos. A ideia é evitar isso no futuro.

REGISTROS

Onda da 2ª onda

E já que é Natal com pandemia, vamos festejar compartilhando algumas tiradas dos nossos leitores, como Alberto Vilas, que pergunta: ‘Não é mesmo muita onda essa segunda onda justo no Natal?’. Bota onda nisso, Alberto. É coisa para surfista campeão babar.

Inocência perdida

Outro leitor, Jones Meira, lembra o caso de Marcelo Crivella, prefeito do Rio, preso acusado de corrupção: ‘Ele se diz inocente. São coisas desse tipo que desmoralizam a inocência, não acha?’. Sim. Carimbo.

Precedente carioca

E outro leitor, Edvaldo Araújo, que transfere para o Rio a frase de Octávio Mangabeira: Pense num absurdo, o Rio tem precedente. Fala ele: ‘Depois de cinco (penta) ex-governadores presos, agora o Rio tem o primeiro prefeito fluminense presidiário, Marcelo Crivella, será que a gestão municipal do Rio vai também conquistar um penta em Bangu?’.

Entre amigos

E já que é tempo de bondades, Manoel Luz (PSD), prefeito derrotado de Mucugê, está sendo acusado de despedir-se dando terrenos a correligionários. Ele diz que deu a quem já tem a posse.

adblock ativo